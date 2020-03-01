Корисні і приємні дрібниці для тих, хто не хоче в березні метатися по магазинах. 1. Масажер Від такого подарунка точно мало хто відмовиться. Масаж покращує…
Джон Шуманн - терапевт і автор блогу про медицину розповідає, що робити, щоб жити довго і залишатися здоровим. Ми звикли звертатися до лікарів за порадою.…
Чому з віком ми втрачаємо ясність розуму і як зупинити цей процес. Які зміни відбуваються в мозку з віком Напевно ви думаєте, що старіння неминуче…
Занадто штучні, неприродні, постановочні. Селфі залишаться в минулому. Принаймні, такий прогноз роблять психологи в новому дослідженні. Психологи Вашингтонського університету провели експеримент за участю двох груп…
Глави держав збираються в суботу на дводенному саміті у південному французькому місті Біарріц. Президент Еммануель Макрон є господарем цього року і хоче, щоб зустріч була…
Люди, які читають тільки заголовки і фрагменти статей, думають, що більш поінформовані, ніж є насправді
Нове дослідження показує, що люди, які знайомляться тільки з фрагментом статті або заголовком, думають, що вони володіють темою, проте найчастіше все навпаки. Це особливо показово…
Яким чином пиво та інші алкогольні напої впливають на процеси росту м'язів і спалювання жиру? Все про вплив алкоголю на мозок і на метаболічні процеси…
Їжа може вплинути на ефективність імунотерапії в боротьбі з раком, а дієта з високим вмістом клітковини здатна змінити кишковий мікробіом і підвищити ефективність таких терапій,…
Вчені розробили штучну схему, яка виявляє електричні характеристики і здатна привести до «постлюдської революції». Схоже, в процесі безперервних спроб створити штучний людський мозок вчені з…
Психологи підтвердили схожість характерів людей і собак, що живуть з ними пліч-о-пліч. Певна зовнішня схожість собак зі своїми господарями - практично доведений факт. Однак цим…
Технічний директор Google і відомий технофутурист Рей Курцвейл з 1990-х років публікує прогнози про майбутнє світу технологій. Будучи одним з провідних дослідників сучасних досягнень в…