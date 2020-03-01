Селфі Наука

Чому Селфі викликають антипатію

29.08.2019 0

Занадто штучні, неприродні, постановочні. Селфі залишаться в минулому. Принаймні, такий прогноз роблять психологи в новому дослідженні. Психологи Вашингтонського університету провели експеримент за участю двох груп…

This picture taken on April 5, 2019, shows flags of European Union, Germany, United-Kingdome, the United States of America, France, Canada, Italy and Japan during a meeting to prepare the G7 Summit in Biarritz which will take place from August 25 to 27, 2019, in Dinard. (Photo by Damien MEYER / AFP) (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images) Огляд Преси

Time: Що стоїть за G7?

23.08.2019 0

Глави держав збираються в суботу на дводенному саміті у південному французькому місті Біарріц. Президент Еммануель Макрон є господарем цього року і хоче, щоб зустріч була…

Наука

Люди, які читають тільки заголовки і фрагменти статей, думають, що більш поінформовані, ніж є насправді

15.03.2019 0

Нове дослідження показує, що люди, які знайомляться тільки з фрагментом статті або заголовком, думають, що вони володіють темою, проте найчастіше все навпаки. Це особливо показово…