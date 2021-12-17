Лукашев Георгій

Цими днями (3-6 грудня 2021 року) у м. Дніпро відбувається Чемпіонат України з плавання.

У перший день змагань львів’яни Георгій Лукашев отримав титул чемпіона України здобувши золото на дистанції 200 метрів стилем Батерфляй із часом 1:59:87, обігнавши представника Дніпропетровщини Кесіль Дениса.

Тренують молодого спортсмена Андрій Копетчак та Андрій Шиманський.

Відзначимо, що в квітні цього року Георгій здобув золоту медаль у міжнародних змаганнях з плавання Multinationals Swim Meet 2021.

Чемпіонат України з плавання стартував 3 грудня у Дніпрі. Збірну Львівщини представляють 9 спортсменів.

Джерело: ФПУ