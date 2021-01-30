11 можливих ознак того, що у вашої дитини може бути розлад аутистичного спектру

Не факт, що у дитини з РАС будуть спостерігатись усі ці ознаки. Деякі з них зустрчаютсья у дітей і без РАС. За допомогою “червоних прапорців” не можна поставити діагноз, але якщо вони є, варто насторожитися і піти до лікаря.

1. Не реагує на своє ім’я до 12 місяців;

2. Не вказує на предмети (для прикладу, на літак, що летить), аби проявити свою зацікавленість, до 14 місяців;

3. Не бавиться вдаючи (для прикладу, що годують ляльку), до 18 місяців;

4. Не говорить до двох років;

5. Уникає зорового контакту;

6. Повторює слова та фрази раз-у-раз, не звертаючись до людей;

7. Не дозволяє брати себе на руки, обіймати та цілувати – ні батькам, ні іншим людям;

8. Засмучуєтсья, якщо відбуваютсья незначні зміни (для прикладу, коли дорослі намагаютсья приєдатись до її ігор);

9. Надає перевагу самотності, не проявляє цікавість до ігор інших дітей;

10. Часто виконує повторювані дії (для приклад, розгойдується, махає руками або крутиться довкола власної осі), довго розглядає предмети (як от, працюючий кондиціонер);

11. Важко переносить те, як певні звичні речі пахнуть, виглядають чи відчуваються шкірою.

Джерело: www.cdc.gov, www.nhs.uk