Хочете забути про хвороби та почуватись молодими? Тоді гайда читати про продукти, які допомагають боротися зі старінням.

Те, що ви їсте, може не лише покращити стан шкіри та волосся, роботу серця чи зміцнити кістки, а й “відмінусувати” вам кілька років. Соковиті гранати, смачна чорниця, зелений шпинат, жирна риба і оливкова олія можуть бути ключем, який допоможе вам виглядати молодо! Також корисними є часник, зелений чай, квасоля та вода. І що найголовніше, так це те, що всі ці продукти доступні, і їх можна додавати до різних страв.

Вам здається, ніби ваш вік вас наздоганяє? Якщо ви ще не готові приймати зморшки, є спосіб, який допоможе відкласти старіння на потім.

Незалежно від того, наскільки ясний ваш розум та міцне тіло і кістки, їжа на вашій тарілці може все змінити. Вибір продуктів, які багаті на антиоксиданти, протизапальні інгредієнти, а також багаті поживними речовинами фрукти та овочі, можуть зробити вас більш здоровими, а також молодшими — як всередині, так і ззовні!

Реалістичність та сприйняття старості

Коли йдеться про старіння, правильне харчування, безсумнівно, є важливою частиною пазла. Але ви маєте розуміти, що жоден з перелічених вище продуктів не є панацеєю від старіння. На певному етапі ваше тіло таки почне старіти. Але ви можете відкласти деякі типові проблеми, які приходять разом із старістю, правильно харчуючись. Звичайно, перш ніж почати споживати ці продукти, вам потрібно врахувати особливості свого організму.

Отож, про які саме продукти йдеться? Ось список:

1. Гранати

Гранати містять вітаміни та антиоксиданти, які допомагають уникнути негативно впливу сонця на шкіру. Альгінова кислота уповільнює розпад колагену, що призводить до того, що ваша шкіра виглядає еластичною та молодою. Таким чином, ви можете запобігти появі зморшок і протистояти запальній реакції організму на вплив ультрафіолетового випромінювання.

Окрім цього, гранатовий сік покращує пам’ять. Одне із досліджень показало, що у людей старшого віку покращилась пам’ять після 4-тижневого споживання гранатового соку (30 грам кожного дня).

2. Оливкова олія екстра-класу

За допомогою омега-3 жирних кислот, які містяться в оливковій олії, людина бореться з гіпертонією, ревматоїдним артритом, ішемічною хворобою серця та навіть раком.

3. Чорниця

Усі ягоди, а особливо чорниця, багаті на антиоксиданти. Антоціани, які вони містять, допомагають зберігати кровоносні судини еластичними, що дозволяє знижувати артеріальний тиск.

Сік з чорниці підвищує когнітивні здібності. Тож якщо у вас почалась депресія через старіння, цей сік полегшить проблему. Виявляється, антоціани стимулюють нейрони у мозку, а також зменшують геріатричні депресивні симптоми (геронтологія — наука, яка вивчає процеси старіння людини).

4. Зелений чай

Зелений чай, який все більше стає популярний у всьому світі, може стати прекрасним доповненням, щоб допомогти вам сповільнити час.

Він запобігає гіперпігментації, через яку шкіра виглядає блідішою та старішою, а ще працює як засіб для запобігання окисного пошкодження шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Тому шукайте сонцезахисні засоби з поліфенолами зеленого чаю, такими як ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG), або додавайте до свого сонцезахисного крему екстракт зеленого чаю.

5. Зелені листові овочі

Користь зелених листових овочів, таких як шпинат і капуста, полягає в вітамінах і мінералах, які містяться в них, а ще — вони допомагають боротися зі старінням.

Захищайте себе від запалення та його старіючих ефектів, споживаючи “протизапальну” зелень, наприклад, листову капусту, кале або шпинат.

Вітамін К у шпинаті також допомагає знизити втрату кісткової маси. З більш сильними кістками у вас знижуються шанси отримати перелом, а також не відчуватимете занепокоєння, що характерно для людей старшого віку.

Хороший зір вам забезпечать каротиноїди, такі як лютеїн та бета-каротин, що містяться в зелені листових овочів. Дослідження показали, що той, хто їсть шпинат частіше, менш ймовірно зазнає вікової макулярної дегенерації або погіршення зору через старіння.

Навіть ваше волосся буде вдячне вам за споживання шпинату. Вітамін Е захищає волосся від негативного впливу сонячного проміння. Вітамін С підвищує вироблення колагену, що забезпечує здоровий його ріст. Окрім цього, завдяки цим вітамінам ви можете уникнути передчасного сивіння та втрати волосся.

6. Жирна риба

Жирна риба, така як лосось, тунець, сардина та скумбрія, є джерелом протеїну. Тож якщо ви намагаєтесь залишатись здоровими в свої найкращі роки, це хороший вибір. Жирні кислоти омега-3, що містяться в рибі, допомагають зменшити запальні процеси. Також деякі дослідження показують, що вони можуть допомогти запобігти хворобі Альцгеймера та покращити когнітивні функції.

Але і тут потрібно бути обережним, щоб не нашкодити собі, адже певна риба може містити невелику кількість ртуті та інших забруднювачів навколишнього середовища, які можуть накопичуватись у тілі і бути токсичними.

7. Часник

Незважаючи на запах, часник може допомогти вам уникнути багатьох проблем, пов’язаних із старінням. Разом із ним з’являються різні захворювання, наприклад, серцево-судинні, хвороба Альцгеймера, рак та інші дегенеративні захворювання. Часник, багатий на антиоксиданти, допомагає протистояти окисному пошкодженню та захищає тіло.

Він допомагає розслабити кровоносні судини, полегшити кровообіг і, відповідно, знизити кров’яний тиск. Це робить його хорошим дієтичним засобом, який зберігає серце здоровим, та допомагає уникнути інсульту та серцевих нападів, які виникають з віком та порушенням кровотоку.

Сірчані сполуки в часнику, такі як діаллілдісульфід, можуть допомогти в боротьбі проти деяких видів раку. Дослідження показали, що часник корисний під час боротьби раку товстої кишки, лейкемії та раку простати, а також сечового міхура, тканин шлунка та ін.

8. Квасоля

Квасоля багата на білок. Вона знижує ризик розвитку метаболічного синдрому, цукрового діабету, інсульту та серцево-судинних захворювань. Також вона може знизити рівень холестерину.

Фенольні сполуки, флаваноїди та дубильні речовини в квасолі борються з вільними радикалами, які пов’язані зі старіння та ризиком появи раку.

Квасоля знижує шанси розвитку раку грудей, шлунку, передміхурової залози та нирок, а також колоректального раку.

9. Вода

Ми часто забуваємо про те, що вода відіграє неабияку роль в нашому самопочутті.

Багато людей старшого віку страждають від зневоднення. Це пов’язано з порушенням функцій нирок, гормональними змінами, ефектом ліків, а також когнітивними та фізичними вадами.

Тож якщо ви не п’єте воду, і нічим її не замінюєте, це може пришвидшити процес старіння. Адже зневоднення призводить до зморшкуватої шкіри та підвищує ризики смерті.

Отож пийте води, щоб добре працювали всі органи, без проблем відбувались процеси обміну речовин та для збереження шкіри еластичною і сяючою.

Джерело: Mizky.com