На Камчатці розгортається нова екологічна катастрофа.
Тисячі морських тварин викидається на берег, пляжі усіяні їх трупами, вода пожовкла, у місцевих жителів після купання пропадає зір, виникає роздратування на шкірі та інші проблеми зі здоров’ям.
Соцмережі рясніють тривожними постами і фотографіями мертвих мешканців океану.
“Сталося страшне – в наш Тихий океан стався витік чогось отруйного. Все дно – мертве. Восьминоги, риба, морські зірки і їжаки – всі мертві від мису Наличево до Авачинської бухти. А це більше 40 км”, – пише користувач “Інстаграма “під ніком yola_la.
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🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает… Осьминожки Дофлейна… А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни – это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит… но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru
Відео величезної нафтової плями в районі Халактирского пляжу опублікував блогер Юрій Дудь.
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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
“Щогодини приходить нова інформація, і недавно отримали від Greenpeace супутникові знімки річки, яка впадає в океан і яка, очевидно, і принесла смерть всьому живому. Знімки в хронології 1, 9, 24 вересня показують, що 9-го числа річка вже виливала тоннами отруту в океан. Виходить, пройшов вже майже місяць. Ніякої реакції щодо запобігання катастрофи і порятунку ситуації не було”, – йдеться у коментарі до відео.
За словами т.в.о. міністра природних ресурсів і екології краю Олексія Кумарькова, фахівці вже взяли проби води, які показали перевищення норми вмісту нафтопродуктів в 3,6 рази, фенолів – вдвічі. Місцева влада каже про забруднення води технічним маслом.
Однак масштаб забруднення досі не визначено, джерело забруднення – теж. Місцеві жителі не виключають, що винуватцями події могли стати військові. Недалеко від цих місць розташований військовий полігон Козельський, на якому у великій кількості зберігаються отруйні речовини. Крім цього, на Камчатці знаходиться ракетний випробувальний полігон Космічних військ ВКС Росії Кура. Уже звучать версії, що отруює океан ракетне паливо гептил, в цьому випадку наслідки забруднення позначаться не тільки на регіоні.
Похоже что в районе утечки не просто полигон РВСН, а целый военный космодром. Возможна утечка гептила, а если это так то одна из самых крупномасштабных экологических катастроф на Земле не за горами.— Ilya Sokolov (@IlyaSokolov) October 3, 2020
Як розповів “Новой газете” камчатський екоактивісти Олексій Петров, який сьогодні був на Халактирскому узбережжі Тихого океану, запаху нафтопродуктів в повітрі та нафтових плям немає, але вода жовта, що підтверджує розлив хімікатів.
За матеріалами 9 канад