На Камчатці розгортається нова екологічна катастрофа.

Тисячі морських тварин викидається на берег, пляжі усіяні їх трупами, вода пожовкла, у місцевих жителів після купання пропадає зір, виникає роздратування на шкірі та інші проблеми зі здоров’ям.

Соцмережі рясніють тривожними постами і фотографіями мертвих мешканців океану.

“Сталося страшне – в наш Тихий океан стався витік чогось отруйного. Все дно – мертве. Восьминоги, риба, морські зірки і їжаки – всі мертві від мису Наличево до Авачинської бухти. А це більше 40 км”, – пише користувач “Інстаграма “під ніком yola_la.

Відео величезної нафтової плями в районі Халактирского пляжу опублікував блогер Юрій Дудь.

“Щогодини приходить нова інформація, і недавно отримали від Greenpeace супутникові знімки річки, яка впадає в океан і яка, очевидно, і принесла смерть всьому живому. Знімки в хронології 1, 9, 24 вересня показують, що 9-го числа річка вже виливала тоннами отруту в океан. Виходить, пройшов вже майже місяць. Ніякої реакції щодо запобігання катастрофи і порятунку ситуації не було”, – йдеться у коментарі до відео.

За словами т.в.о. міністра природних ресурсів і екології краю Олексія Кумарькова, фахівці вже взяли проби води, які показали перевищення норми вмісту нафтопродуктів в 3,6 рази, фенолів – вдвічі. Місцева влада каже про забруднення води технічним маслом.

Однак масштаб забруднення досі не визначено, джерело забруднення – теж. Місцеві жителі не виключають, що винуватцями події могли стати військові. Недалеко від цих місць розташований військовий полігон Козельський, на якому у великій кількості зберігаються отруйні речовини. Крім цього, на Камчатці знаходиться ракетний випробувальний полігон Космічних військ ВКС Росії Кура. Уже звучать версії, що отруює океан ракетне паливо гептил, в цьому випадку наслідки забруднення позначаться не тільки на регіоні.

Похоже что в районе утечки не просто полигон РВСН, а целый военный космодром. Возможна утечка гептила, а если это так то одна из самых крупномасштабных экологических катастроф на Земле не за горами. — Ilya Sokolov (@IlyaSokolov) October 3, 2020

Як розповів “Новой газете” камчатський екоактивісти Олексій Петров, який сьогодні був на Халактирскому узбережжі Тихого океану, запаху нафтопродуктів в повітрі та нафтових плям немає, але вода жовта, що підтверджує розлив хімікатів.

За матеріалами 9 канад