Боти, ручна голосувалка і однакова інформація у ЗМІ. Як вдаються до політичної маніпуляції суспільною думкою кандидати на місцевих виборах? Приклад Ореста Червоного, Новояворівська ОТГ.

“В цій активній передвиборчій фазі бачимо безліч опитувань з рейтингами кандидатів. Крім реальних цифр часто зустрічаємо відверто проплачені замовні результати опитувань. Як приклад, промосковський маргінал Пальчевський, кандидат у мери Києва, борди якого висять по всій країні. Він організував собі ручну кантору, яка нібито реально опитує людей під час польових досліджень і постійно фіксує захмарні відсотки, з якими той перемагає Кличка. Потім цей фейк розкручують прокремлівські ЗМІ типу Страни.уа, uaua.top, ZIK і 112 канал., – пише forpost.lviv.ua.

Як це відбувається, коли масштаби не міського голови Києва? Приклад – кандидат на голову Новояворівської ОТГ Орест Червоний від Європейської Солідарності. Саме в нього вдалось зауважити, якщо не ручні, то, м’яко кажучи, сумнівної якості, маніпулятивні дії, схожі до вищезгаданих київських. Але на локальному рівні.

Перше. Почнемо з кінця. Однакові матеріали у ЗМІ. Найбільше шансів очолити Новояворівську ОТГ має Орест Червоний – насторожує два однакові заголовки локальних видань. Як так сталось, що в Ореста Червоного найбільше шансів?

Видання посилаються на проведення інтернет-опитування у двох групах в Facebook – Підслухано в НЯ:) і Підслухано в м.Новояворівськ.Офіційна сторінка. Загалом в опитуваннях взяли участь 1205 осіб, які користуються інтернетом і є учасниками двох спільнот. Лідером і в одному, і в другому опитуванні став Орест Червоний.

Друге. “Своя” група. Здавалося б цілком реальні цифри та ще й непогане охоплення у понад тисячу осіб. Що насторожує? Не прихована любов групи Новояворівськ НЯ до Ореста Червоного. Спільнота, в якій перебуває понад 23 тисячі осіб, регулярно публікує агітацію з кандидатом та політичної сили, яку він представляє. Лише через поверхневе “скролення” сторінки ви зустрінете з десяток постів про Червоного. Якщо публікація про політику – то це ода Червоному. Сама автор групи Оксана Сеньковська в коментарях не приховує проплаченості таких текстів.

Третє. Боти. Подивіться на обличчя тих, хто голосує:

Відсутність аватарок – нескладно помітити спільну рису цих акаунтів. Чи Червоний використовує для свого просування ботів? Звісно, це можуть бути люди, які нещодавно зареєструвались у фейсбук і ще не знають як встановити собі аватарку. Але вже знають, де треба проголосувати за Червоного.

Серед тих, хто проголосували є люди з обличчям. Наприклад Iryna Like з Вашингтона, яка в даний момент живе у Києві і настільки цікавиться життям в Новояворівську, що з восьми груп у фейсбук, в яких вона перебуває – три про Новояворівськ. До речі, одна з Садовим, ще одна – це міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Мабуть, де покличуть – там і голосує або коментує: ЄС, Самопоміч, Степанов. Життя в Вашингтоні надто нудне. Подібне можна зустріти в акаунті безликої прихильниці Червоного Лесі Гаранюк Придиби, яка в профілі хвалить і Порошенка за боротьбу з ковід, і публікує новини про Медведчука, який вимагає російської інструкції і вакцини від вірусу.

Відверто підтримує Червоного Наталі Хлян. І тут найменше претензій до профілю. Є обличчя, на фоні красивий бузок. Сама з Новояворівська. Судячи з акаунта приєдналась до фб у липні і одразу їй сподобався Орест Червоний, що вона аж три з п’яти (!) своїх публічних постів присвятила саме йому. Один, до речі, МОЗу.

Низька активність, більшість репостів, недавня реєстрація у фейсбук, спільний інтерес до життя в Новояворівську, звідки б ви не були – те, що об’єднує цих віртуальних людей. І, звісно, любов до Ореста Червоного.

Чим завершується подорож однієї голосувалки? Ось таким репостом назад у групу:

Тобто схема зрозуміла: домовляєтеся з локальними групами – озброюєтесь ботами – проводите голосувалку – домовляєтеся з локальними ЗМІ – повертаєте результат голосування у спільноту. Все. Маніпуляцію суспільною думкою і вкидання дезінформації зараховано. Головне це “розмазати” іншими кандидатами поруч, щоб дуже не палитись.

З іншого боку, опитування в соціальних мережах – цілком нормальна справа. Їх проводять всі і всюди, блогери і популярні групи. І це також могло б залишитись одним з таких опитувань, якби не ланцюжок з прихильної групи, підозрілих акаунтів та однакових матеріалів у ЗМІ з беззаперечними заголовками про шанси перемогти, звісно ж, опублікованих в період виборчої кампанії.

Вдавання до таких методів кидає тінь на будь-які інші ініціативи/опитування/повідомлення кандидата під час передвиборчої гонки. Особливо, коли Орест Червоний вже попадався на поширені фейків, дезіфнормації про відьму, коли з подачі Ярослава Дубневича боровся проти Тетяни Чорновол на виборах до парламенту у 2012 році.

Четверте. Коротко про Ореста Червоного, до інформації, яку вже подали у ЗМІ. Орест Червоний – бізнесмен, є засновником і очолює підприємства, які займаються ремонтом та будівництвом, зокрема комунальних і державних об’єктів. Одне з них ТзОВ «Явірбудконсалтинг». Тобто за кошти з бюджету ремонтуються будівлі, виграючи державні тендери. Зараз він помічник народного депутата Олега Синютки. Раніше був помічником народних депутатів Дубневичів. Братів Дубневичів в районі не дуже люблять, оскільки саме вони підозрюються в махінаціях з місцевою ТЕЦ, через що у людей тепер проблеми з опалювальним сезоном. Також їх місцева громада зловила на намаганні відтяпати собі місцевий водоканал ще 2010-му.

Ради справедливості, варто зауважити, що на сторінках самого кандидата у фейсбуці такі безликі профілі не так активні. Там більше використовуються свої люди з команди, подекуди і ті, що теж беруть участь у виборах. Їхня кількість достатня, щоб не застосовувати ботів. Команда залишає “лайки” та багато коментарів-картинок, гіфок, під публікаціями кандидата, щоб органічно “піднімати” пости в соцмережі.

Оновлено: Цей матеріал передрукований з сайт forpost.lviv.ua. Однак редактор сайту вирішив його зняти з публікації з невідомих причин. Подаємо скріни опублікованого на сайті тексту в оригіналі.

Однак одразу ж після зникнення цього матеріалу, з’явився позитивний матеріал про Ореста Червоного. Бачимо, що він і тут проплатив свою присутність.

Факти голосувань: