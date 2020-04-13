У світі щороку виготовляють близько 350 мільйонів тонн пластику, п’ята частина якого – ПЕТ (поліетилентерефталат), тобто пластик, що піддається переробці. Зокрема його використовують для виготовлення пляшок для напоїв. Зазвичай його піддають термомеханічній переробці. Однак так погіршується якість матеріалу.

Французькі вчені вдосконалили фермент ПЕТ – гідролазу за допомогою білкової інженерії, що дозволило розщеплювати ПЕТ за 10 годин на 90%. Через хорошу якість отриманий пластик можна повторно використовувати для виробництва пакувань або текстилю. Це уможливлює перехід до замкнутого циклу виробництва.

Джерело: Куншт, Nature