Корисні і приємні дрібниці для тих, хто не хоче в березні метатися по магазинах.
1. Масажер
Від такого подарунка точно мало хто відмовиться. Масаж покращує циркуляцію крові і добре розслабляє. Принцип роботи більшості пристроїв досить простий: одні делікатно захоплюють шкіру подібно людським рукам, інші знімають напругу за допомогою вібромасажу. Відмінний релакс після виснажливого робочого дня.
Що купити:
- Масажер для обличчя і тіла з AliExpress, 134 грн →
- Масажер для тіла TouchBeauty з AliExpress, 295 грн →
- Масажер для тіла роликовий з AliExpress, 78 грн →
- Масажер-антисрес для голови з AliExpress, 43 грн →
2. Водонепроникна Bluetooth-колонка
Досить потужний динамік, який легко можна брати з собою у душ. Корисний подарунок для дівчат, які не можуть прожити без улюблених треків ні хвилини.
Що купити:
- Водонепроникний Bluetooth-динамік з AliExpress, 127 грн →
- Водонепроникний Bluetooth-динамік з карабіном з AliExpress, від 163 грн →
- Водонепроникний Bluetooth-динамік з AliExpress, 283 грн →
- MIFA F10 Водонепроникний та ударостійкий Bluetooth 4.0 динамік з басами з AliExpress, 496 грн→
3. Теплий плед
Річ, яка стане в нагоді будь-якій дівчині. Адже що може бути краще, ніж заварити чай, взяти книжку і закутатись у теплу і м’яку тканину?
Що купити:
- Однотонний плед з AliExpress, від 103 грн →
- Картатий плед з AliExpress, від 108 грн →
- Плюшеве покривало для ліжка з AliExpress, від 150 грн →
- Супер м’яке однотонне покривало для дивана з AliExpress, від 116 грн →
4. Піжама
Звичайно, колезі піжаму навряд чи вартує дарувати, але ось близькій подрузі, сестрі або донці – чому б і ні?
Що купити:
- Піжамний комплект з принтом SweatyRocks з AliExpress, 305 грн →
- Піжамний комплект з мереживом з AliExpress, 356 грн →
- Елегантний піжамний комплект SHEIN з AliExpress, 509 грн →
5. Термокружка
Класна і корисна річ як для автолюбительки, так і для колеги, яка обожнює гарячий ароматний чай або каву.
Що купити:
- Термокружка з малюнком з AliExpress, від 184 грн →
- Термокружка з малюнком на 220 мл з AliExpress, 170 грн →
- Стильна термокружка з індикатором температури з AliExpress, від 259 грн →
- Милі міні-термокружка на 200/360 мл з AliExpress, від 176 грн →
6. Сумки
Класна сумка з крутим принтом або написом – корисний і симпатичний подарунок. З такою можна ходити за покупками або складати в неї спортивну форму для залу.
Що купити:
- Сумка з принтом Cat eat Fish з AliExpress, пара 218 грн →
- Екологічна сумка з мультиплікаційним принтом з AliExpress, від 134 грн →
- Компактна Еко сумка з крутими принтами з AliExpress, 36 грн →
- Модна сумка для покупок, від 30 грн →
7. Кімнатні капці
М’які і затишні домашні капці з незвичайним дизайном – універсальний варіант для будь-якого віку. Залишилося тільки дізнатися розмір.
Що купити:
- Капці у вигляді котів з AliExpress, 178 грн →
- Милі рожеві капці з AliExpress, 203 грн →
- Модні літні шльопанці на плоскій підошві з AliExpress, від 327 грн →
8. Спонж або кисті для макіяжу
Набір пензликів або спонжів – корисний подарунок для дівчат, які користуються декоративною косметикою. Спонж незамінні для рівномірного нанесення тональної основи або рум’ян, а пензлики знадобляться для розтушовування тіней.
Що купити:
- Спонж для макіяжу з AliExpress, від 43 грн →
- Набір кисть для макіяжу від MAANGE з AliExpress, від 46 грн→
- Професійнкисть для косметичної пудри з AliExpress, від 61 грн →
- Професійний набір кистей для макіяжа з AliExpress, від 69 грн →