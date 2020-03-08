Корисні і приємні дрібниці для тих, хто не хоче в березні метатися по магазинах.

1. Масажер

Від такого подарунка точно мало хто відмовиться. Масаж покращує циркуляцію крові і добре розслабляє. Принцип роботи більшості пристроїв досить простий: одні делікатно захоплюють шкіру подібно людським рукам, інші знімають напругу за допомогою вібромасажу. Відмінний релакс після виснажливого робочого дня.

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2. Водонепроникна Bluetooth-колонка

Досить потужний динамік, який легко можна брати з собою у душ. Корисний подарунок для дівчат, які не можуть прожити без улюблених треків ні хвилини.

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3. Теплий плед

Річ, яка стане в нагоді будь-якій дівчині. Адже що може бути краще, ніж заварити чай, взяти книжку і закутатись у теплу і м’яку тканину?

Що купити:

4. Піжама

Звичайно, колезі піжаму навряд чи вартує дарувати, але ось близькій подрузі, сестрі або донці – чому б і ні?

Що купити:

5. Термокружка

Класна і корисна річ як для автолюбительки, так і для колеги, яка обожнює гарячий ароматний чай або каву.

Що купити:

6. Сумки

Класна сумка з крутим принтом або написом – корисний і симпатичний подарунок. З такою можна ходити за покупками або складати в неї спортивну форму для залу.

Що купити:

7. Кімнатні капці

М’які і затишні домашні капці з незвичайним дизайном – універсальний варіант для будь-якого віку. Залишилося тільки дізнатися розмір.

Що купити:

8. Спонж або кисті для макіяжу

Набір пензликів або спонжів – корисний подарунок для дівчат, які користуються декоративною косметикою. Спонж незамінні для рівномірного нанесення тональної основи або рум’ян, а пензлики знадобляться для розтушовування тіней.

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