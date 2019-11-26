Джон Шуманн – терапевт і автор блогу про медицину розповідає, що робити, щоб жити довго і залишатися здоровим.

Ми звикли звертатися до лікарів за порадою. Що робити при певних симптомах? Чи можна приймати певні ліки? Чи підійде мені специфічна дієта? Але навіть нові технології і останні досягнення науки не завжди допомагають пояснити симптоми. Лікарі швидше висловлюють припущення, засновані на фактах, аніж ставлять точні діагнози. Особливо це стосується роботи терапевтів.

Інша справа – профілактика. Про неї відомо багато, тому що проводиться велика кількість епідеміологічних досліджень. В цілому все досить просто, і ви напевно вже не раз чули ці поради. Але саме через те, що вони так часто повторюються, багато перестають звертати на них увагу.

Все ж нагадаємо ще раз: нема якогось короткого шляху до здоров’я. Щоб жити довго і відчувати себе добре, потрібно:

висипатися;

більше рухатися впродовж дня;

їсти корисну їжу, віддавати перевагу овочам і не переїдати;

більше спілкуватися (ізоляція шкодить і тілу, і духу);

пам’ятати, за що в житті ви вдячні.

Такий підхід докладно описаний в книгах Дена Бюттнера про так звані блакитні зони. Це такі місця на планеті, де люди менше хворіють і живуть значно довше. Часто вони проживають більше ста років. Основні «блакитні зони»:

Окінава, Японія;

Ікарія, Греція;

Сардинія, Італія;

Нікойя, Коста-Ріка;

Лома Лінда, США.

У цих місцях превентивна медицина – невід’ємна частина повсякденного життя. Жителі цих локацій їдять багато овочів, часто ходять пішки і підтримують тісні стосунки з рідними і близькими.

Цікаво, що вони зазвичай не уникають алкоголю. Просто обмежуються однією-двома порціями в день. М’ясо вони теж їдять, але рідко і потроху. А ось що вони не вживають, так це рафінований цукор. Вони не купують фасовані продукти, до яких ми звикли.

Почніть застосовувати ці прості поради з сьогоднішнього дня, і поступово ви зміните своє життя на краще.

Джерело lifehacker