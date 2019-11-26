Джон Шуманн – терапевт і автор блогу про медицину розповідає, що робити, щоб жити довго і залишатися здоровим.
Ми звикли звертатися до лікарів за порадою. Що робити при певних симптомах? Чи можна приймати певні ліки? Чи підійде мені специфічна дієта? Але навіть нові технології і останні досягнення науки не завжди допомагають пояснити симптоми. Лікарі швидше висловлюють припущення, засновані на фактах, аніж ставлять точні діагнози. Особливо це стосується роботи терапевтів.
Інша справа – профілактика. Про неї відомо багато, тому що проводиться велика кількість епідеміологічних досліджень. В цілому все досить просто, і ви напевно вже не раз чули ці поради. Але саме через те, що вони так часто повторюються, багато перестають звертати на них увагу.
Все ж нагадаємо ще раз: нема якогось короткого шляху до здоров’я. Щоб жити довго і відчувати себе добре, потрібно:
- висипатися;
- більше рухатися впродовж дня;
- їсти корисну їжу, віддавати перевагу овочам і не переїдати;
- більше спілкуватися (ізоляція шкодить і тілу, і духу);
- пам’ятати, за що в житті ви вдячні.
Такий підхід докладно описаний в книгах Дена Бюттнера про так звані блакитні зони. Це такі місця на планеті, де люди менше хворіють і живуть значно довше. Часто вони проживають більше ста років. Основні «блакитні зони»:
- Окінава, Японія;
- Ікарія, Греція;
- Сардинія, Італія;
- Нікойя, Коста-Ріка;
- Лома Лінда, США.
У цих місцях превентивна медицина – невід’ємна частина повсякденного життя. Жителі цих локацій їдять багато овочів, часто ходять пішки і підтримують тісні стосунки з рідними і близькими.
Цікаво, що вони зазвичай не уникають алкоголю. Просто обмежуються однією-двома порціями в день. М’ясо вони теж їдять, але рідко і потроху. А ось що вони не вживають, так це рафінований цукор. Вони не купують фасовані продукти, до яких ми звикли.
Почніть застосовувати ці прості поради з сьогоднішнього дня, і поступово ви зміните своє життя на краще.
Джерело lifehacker