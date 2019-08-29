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Занадто штучні, неприродні, постановочні. Селфі залишаться в минулому. Принаймні, такий прогноз роблять психологи в новому дослідженні.

Психологи Вашингтонського університету провели експеримент за участю двох груп студентів з різних університетів. “Перша група з 30 студентів заповнила анкети про себе і надала дослідникам доступ до 30 останніх публікацій в своєму профілі у Instagram”, – передає німецьке видання Die Welt.

Варто відзначити, що дослідники розділили всі фотопортрети на дві категорії: Селфі, тобто фотографії, зроблені самостійно, і портрети, зняті іншою людиною.

Друга група з 119 студентів оцінювала профілі інших у Instagram. Студенти повинні були оцінювати фотографії по 13 критеріям, наприклад, те, наскільки впевненою в собі могла бути зображена на них людина, наскільки вона товариська і успішна”.

З’ясувалося, що людей, що публікують багато Селфі, учасники, як правило, описували таких що викликають антипатію, менш успішних, невпевнених у собі і нетовариських. Селфі отримували ще більш негативну оцінку, коли вони фокусувалися на фізичному вигляді, наприклад, коли людина, трохи схилившись, позувала перед дзеркалом.

Люди, що публікували більше фотографій, зроблених іншою людиною, здебільшого створювали враження особистостей з більш високою самооцінкою, більш відкритих, успішних, доброзичливих і приємних.

Дослідники припускають, що фотопортрети, зроблені іншою людиною, створюють більш природне враження, так як представлені на них люди виглядають приблизно так само, як і в реальному житті, тому вони здаються менш “штучними” і більш відкритими, в той час як Селфі створюють враження самозакоханості та нарцисизму.

Навіть в тих випадках, коли два профілі мали схожий зміст, ставлення до людини, що публікує Селфі, було негативним, а ставлення до людини, що публікує фотографії, зроблені іншим, було позитивним

, – зазначає психолог Кріс Беррі.

Ще в 2017 році дослідження психологів Мюнхенського університету показало, що ми любимо робити Селфі, але не любимо на них дивитися. Дослідники назвали це “парадоксом Селфі” і також зв’язали його з приписуванням негативних рис характеру людини, яка часто публікує Селфі.

Джерело: Die Welt