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Прогрес дав нам багато, але позбавив важливої можливості заглянути всередину себе.

Вчений і філософ Блез Паскаль колись сказав: «Всі проблеми людства є наслідком нездатності спокійно посидіти на самоті». Ми боїмося тиші та нудьги. Щоб втекти від них і від своїх емоцій, ми постійно шукаємо розваг. Ми не вміємо бути наодинці з собою. Про те, чому так відбувається і що з цим робити, розповів блогер і засновник освітнього проекту Design Luck Зет Рана (Zat Rana).

Висловлення Паскаля сьогодні особливо актуально. Якщо можна одним словом описати прогрес технологій за останні 100 років, то це буде слово «зв’язаність». Телефон, радіо, телебачення та інтернет зблизили нас з іншими людьми.Ми живемо в світі, де відчуваємо зв’язок з усіма, крім самого себе.

Ми живемо в світі, де відчуваємо зв’язок з усіма, крім самого себе.

Практично всім здається, що вони добре знають себе: свої почуття, бажання і проблеми. На ділі це зовсім не так. Ми все більше віддаляємося від самих себе. Чим некомфортно вам на самоті, тим вище ймовірність, що ви погано себе знаєте. Можна відгородитися від дискомфорту, знаходячи собі розваги. Але цей дискомфорт все одно нікуди не дінеться. Зате в процесі розвинеться залежність від технологій.

Наша неприязнь до самотності – це насправді неприязнь до нудьги.

Ми стаємо залежні від телевізора не тому, що дивитися його напрочуд приємно. Скоріше, ми залежні від відсутності нудьги. Ми не можемо уявити, як це – просто бути і нічого не робити. Тому шукаємо розваг і компанії, а якщо вони не допомагають – чогось більш екстремального.

В результаті ми відчуваємо тривогу і відчуваємо себе самотніми, незважаючи на тісний зв’язок з навколишнім світом. На щастя, вихід є. Єдиний спосіб впоратися зі страхом – це подивитися йому в обличчя. Так що дайте нудьзі заволодіти собою. Тоді ви нарешті почуєте свої думки і зрозумієте, що відбувається у вас в голові.

Ви помітите, що бути наодинці з собою не так уже й погано. Нудьга теж може надихати. Ви краще дізнаєтеся себе. Побачите речі такими, якими вони є. Навчіться звертати увагу на те, чого зазвичай не помічаєте.

Прийміть нудьгу, щоб по-новому поглянути на речі і вирішити внутрішні конфлікти.

Звичайно, в самоті думки іноді повертають в неприємне русло. Особливо коли ви замислюєтеся про свої почуття, сумніви і надії. І все ж це корисніше, ніж несвідомо уникати таких роздумів.

Без розуміння себе не буде і фундаменту, на якому будується інше життя. Можливо, вміння бути наодинці з собою не вирішить всі проблеми, але воно допоможе почати.