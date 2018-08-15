Facebook Twitter Google+

Після семи років роботи над прототипом Magic Leap виспустили свою першу гарнітуру доповненої або змішаної реальності.

Вартість Magic Leap One Creator Edition становить 2 295 доларів. Цільова аудиторія – художники та розробники програмного забезпечення, проте генеральний директор Magic Leap Роні Абовіц каже, що це «повноцінний продукт орієнтований на споживачів».

Magic Leap називає себе компанією «просторових обчислень». Сучасні смартфони пропонують досить примітивну версію доповненої реальності, а гарнітури, як-от Microsoft HoloLens, хоч і є набагато більш досконалими, проте призначені в першу чергу для промислового та професійного використання. Magic Leap має більш амбіційну мету: поширити технології AR на рівні буденного життя.

На сьогодні компанія має 2,3 мільярда доларів, щоб реалізувати свою візію, основними інвесторами виступають Google та JPMorgan.

Подивитись як працює дана гарнітура: