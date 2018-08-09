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Ці техніки використовували в своїй роботі математики, філософи, винахідники і підприємці. Чому б не спробуйте і Вам.

1. Мапа не є територія

Модель запозичена з роботи математика Альфреда Коржібскі, присвяченій загальній семантиці. У ній піднімається питання взаємини суб’єкта та об’єкта. Суть же полягає в тому, що опис реальності не є самою реальністю. Іншими словами, розповідь про те, як ви провели відпустку, не є сама відпустка; план ремонту не є сам ремонт; опис наукової розробки – не як наукова розробка. Концепція «Мапа не є територія» дуже популярна в нейролінгвістичному програмуванні і використовується для ефективного досягнення цілей.

Як застосовувати

При розгляді проблеми пам’ятайте: хоч би яким повноцінним не був її опис, це все одно завжди суб’єктивно. Ми не володіємо доступом до об’єктивної реальності. У нашому арсеналі є лише набір переконань про неї.

Що робить

Модель допомагає уникнути когнітивних спотворень, розвиває критичне мислення.

2. Коло компетенції

Модель запозичена з листа американського підприємця Уоррена Баффета, який він адресував власникам акцій. У ньому Баффет просить інвесторів сфокусувати свою роботу на тих областях, в яких вони дійсно добре розбираються, і поменше розпорошуватися на інші. Тобто якщо ви вправні у ресторанній справі, не намагайтеся паралельно запустити виробництво косметики.

Як застосовувати

Займайтеся тим, що розумієте зараз. Решта делегуйте. Розширюйте коло компетенції і знань поступово. Не обманюйте себе, що знаєте більше. Пам’ятайте, що не знати – нормально.

Що робить

Допомагає усвідомлювати зони росту, вдосконалюватися, приймати ефективні рішення і вчитися у інших.

3. Виділення першооснов

Концепція використовувалася філософом Аристотелем винахідником Ілоном Маском та економістом Чарлі Мангером. Відповідно до неї, складне завдання потрібно вирішувати, відокремлюючи факти, які лежать в її основі від припущень. Залиште тільки базові поняття – з ними простіше працювати.

Один із прикладів використання цієї моделі – побудова Ілоном Маском ракети Space X. Щоб створити її, Маску потрібно було відійти від стереотипу, що запускати ракети в космос дорого. Адже він хотів відправити людей на Марс, а здійснити це можна, тільки істотно скоротивши витрати. Винахідник вирішив не відштовхуватися від досвіду попередніх ракетобудівників, а повернутися до першооснов: наприклад, самостійно обчислити, скільки коштують матеріали для створення ракети.

Як застосовувати

Уявіть, що ваше знання – це дерево. Спочатку в нього формується коренева система і стовбур: так закладаються першооснови, базові поняття. Потім на ньому виростають листя і фрукти – деталі. Вирішуючи проблему, думайте про базові моменти і забудьте про деталі.

Що робить

Вчить думати за себе, розкривати творчий потенціал і переходити від лінійного мислення до нелінійного. Кращий спосіб переконструювати складну ситуацію – знайти несподіване рішення.

4. Уявний експеримент

Ця когнітивна модель була популярна ще в Стародавньому Римі та Греції серед філософів. З тих пір її взяли на озброєння багато вчених. Вона допомогла розширити розуміння багатьох дисциплін – від філософії і етики до квантової механіки. Серед найвідоміших уявних експериментів: Ахіллес і черепаха, кіт Шредінгера, проблема вагонетки.

Перевага моделі полягає в тому, що вона працює виключно в уяві. Це допомагає уникнути помилок, оцінити потенційні наслідки дій і вибрати краще рішення до того, як щось буде реально зроблено.

Як застосовувати

Щоб позбутися від проблеми, програйте для початку її рішення в голові. Розглядайте різні версії розвитку подій, в тому числі абсурдні. Так ви зможете розібрати більше варіантів і прийти до несподіваних висновків.

Що робить

Стимулює абстрактне і логічне мислення, змушує замислюватися над питаннями, на які не так просто дати відповіді. Дозволяє зрозуміти, що багато речей не можуть бути нам відомі.

5. Мислення другого рівня

При вирішенні проблеми ви можете задіяти мислення першого і другого рівнів. Мислення першого рівня дозволяє розглядати дії на шляху до вирішення і наслідки цих дій. Найчастіше вони лежать на поверхні, зрозумілі відразу і всім.

Включити мислення другого рівня складніше, так як воно вимагає розгляду не тільки дій і їх наслідків, а й того, що буде, коли ви вирішите проблему і неминуче створите нові. Саме вміння передбачати виділяє успішних людей: вони думають на багато ходів уперед.

Як застосовувати

При вирішенні проблеми задайте собі три питання:

Де тут основні змінні, і як вони взаємодіють один з одним?

На що я можу вплинути?

Що станеться, якщо я зроблю так-то?

Що робить

Допоможе виділитися серед інших і знайти несподіване рішення проблеми.

6. Обдумування ймовірностей

«А що, якщо …?» – один з найпопулярніших і найдавніших питань. Відповісти на нього намагалися багато, в тому числі вчені, які займаються теорією ймовірності, – розділом математики, що вивчає випадкові події, величини і їх властивості.

Один із прикладів блискучого використання цієї моделі продемонструвала Віра Аткінс. Працюючи на англійську розвідку під час Другої світової війни, вона була змушена наймати шпигунів для діяльності у Франції, маючи мізерну і суперечливу інформацію. Аткінс повинна була продумати все до дрібниць. Хто знає французьку? Хто витримує стресові ситуації? Хто видасть себе при першій нагоді? Їй доводилося користуватися не фактами, а власними припущеннями про те, що може статися.

Як застосовувати

Приймаючи рішення, спирайтеся не тільки на те, що вже знаєте, але і на те, що може статися. Враховуйте, що деякі події відбуваються з більшою ймовірністю, ніж інші. Частіше задавайте собі питання «А що буде, якщо …?»

Що робить

Дозволяє більш точно прогнозувати майбутнє і знаходити найкращі рішення.

7. Інверсія

Модель була імовірно створена німецьким математиком Карлом Густавом Якобом Якобі в XIX столітті, що прославився завдяки своїй роботі про еліптичні функції. Вирішуючи важке завдання, учений завжди дотримувався принципу man muss immer umkehren, або «інвертуйте, завжди інвертуйте».

Ми звикли вирішувати проблеми лінійно, з самого початку. Але це не завжди працює. Використовуючи інверсію як пізнавальний інструмент, ви підходите до ситуації з кінця. Наприклад, замість того, щоб думати, як прожити щасливе життя, ви уявляєте, що перетворить його в справжній жах. Або замість того, щоб думати про те, як удосконалювати систему, фантазуєте, що змусить її відкотитися назад.

Як застосовувати

Формула інверсії наступна: замість того, щоб проявляти неабиякі здібності, уникайте дурниць. Вирішуючи проблему, перевертайте її з ніг на голову.

Що робить

Модель не допоможе позбутися від проблеми, але змусить подивитися на неї під іншим кутом. Крім того, інвертування дозволить виявити і усунути перешкоди, що лежать на шляху до вирішення.

8. Бритва Оккама

Модель отримала свою назву на честь Вільяма Оккама – францисканського ченця, філософа і теолога, який жив на рубежі XIII і XIV століть. Суть її зводиться до простої формули: чим простіше, тим краще. Це стосується будь-яких рішень, гіпотез і дій.

Наприклад, за цим принципом виробляються звички. Чим частіше ви повторюєте одне і те ж дію, тим менше енергії мозок витрачає на його виконання. Він сам спрощує собі завдання.

Як застосовувати

Якщо у вас виникло кілька суперечлихви варіантів вирішення проблеми, вибирайте той, що простіший. Однак не слідуйте за цим принципом сліпо: іноді найпростіше рішення не спрацьовує.

Що робить

Дозволяє вирішувати проблеми швидко, встановлювати істину, не маючи емпіричних даних. Підійде для формування попередніх висновків.

9. Бритва Хенлона

Концепція отримала свою назву завдяки письменнику Роберту Дж. Хенлону в 1980 році, проте її принцип використовувався вже в XIX столітті Наполеоном Бонапартом. Суть моделі формулюється так: ніколи не приписуйте злому наміру тe, що можна пояснити дурістю. Іншими словами, неприємні події рідко відбуваються по задуманому плану.

Згадаймо випадок з Apple. Коли Siri тільки була запущена, люди звернули увагу на те, що вона не шукає клініки, що здійснюють аборти. Багато хто вирішив, що це стратегічний хід компанії. Однак в системі всього лише стався збій. Apple не збиралася нікого образити.

Як застосовувати

Згадайте, як часто ви самі підводите близьких – хіба ви робили це зі зла? Щоб більш ефективно використовувати модель, включайте логіку, досвід і емпіричні дані. Працювати з бритвою Хенлона слід обережно, так як іноді оточуючі дійсно намагаються заподіяти вам шкоди.

Що робить

Допомагає зміцнити взаємини, поменше судити оточуючих, удосконалювати раціональне мислення і емпатію. Корисна, коли вас охоплює параноя.

Джерело fs