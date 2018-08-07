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Щоб рухатися по життю в правильному напрямку, потрібно задавати собі правильні питання.

Альберт Ейнштейн говорив: «Якби у мене була одна годину для вирішення якоїсь проблеми і моє життя залежала б від її дозволу, я б витратив перші 55 хвилин на те, щоб сформулювати питання». І він мав рацію: грамотна постановка питання – найважливіший крок на шляху до вирішення проблем і досягнення цілей.

До вашої уваги сім питань з книг «Важливі роки» та «Будь кращою версією себе». Ймовірно, їх повинна задати собі кожна тверезомисляча людина.

1. Що я віддаю в світ?

Головне питання на сьогодні таке: як ви передаєте в світ те, що ви отримуєте від нього?

Успішність людини в кінцевому резальаті залежить від того, що вона готова дати світові.

Ден Вальдшмідт (Dan Waldschmidt), автор книги «Будь кращою версією себе»

Отже, що саме ви даєте світу? Що ви створюєте? Не полінуйтеся і запишіть на папері відповідь на це питання. Це не обов’язково щось монументальне або видиме. Наприклад, ви можете зрозуміти, що краще за все у вас виходить підтримувати міцні відносини всередині вашої родини. Так і запишіть. Який монетою ви платите світові? Ви тільки берете або готові віддавати?

2. Чого я хочу насправді?

У кожного є внутрішній голос, який шепоче про бажання та мрії. Підсильте його. Запишіть на стікерах всі бажання, які виникають у вашій голові. Якими б вони не були – великими, дурними, дивними, смішними, – записуйте їх.

Деякі будуть швидкоплинні, а деякі закріпляться і будуть звучати в голові все голосніше і частіше. Це і є ви самі та ваші справжні бажання. Не слухайте, що кажуть оточуючі з приводу того, що ви хочете. Якщо хочете – робіть!

Другий метод йде від зворотного. Позбавтеся від усього, що ви не хочете робити і що вам не потрібно. На листку запишіть всі зобов’язання, переконання, тобто все «треба», які у вас є. Потім дайте собі відповідь на три питання по кожному «треба»:

Звідки воно взялося?

Справжнє воно?

Чи хочу я слідувати йому?

Закреслюйте усі ці переконання, які вам не підходять. Таким чином ви звільните час і місце для себе справжнього.

3. Скільки можна відмазуватися?

Практично будь-яке наше бажання, яке суперечить уявленням мозку про безпеку, будь-яка дія, яка хоч якось витягне нас із зони комфорту, зустрічає потужний опір. Це і називається силою опору.

Для мозку наш вихід із зони комфорту як пожежа. Щоб цього не сталося, він направляє свої пожежні розрахунки у вигляді відмовки. Ось зараз прислухайтеся і почуйте їх гучний сигнал. Це вони їдуть, і ваш розум починає лити пожежну піну у вигляді відмовок:

На вулиці так бридко, давай залишимося вдома …

Підеш з роботи – будеш голодувати!

Не відкривай свою справу. Ні у кого з твоїх знайомих не виходить.

«Не виходь з кімнати. Не роби помилку» (пожежна піна Бродського).

Не ходи на цей тренінг. Бо у тебе не вистачить грошей дожити до кінця місяця.

Все це – сила опору. Як часто ця захисна реакція заважає вам жити?

4. Що мені дає найбільше енергії?

У книзі «Важливі роки» Мег Джей (Meg Jay) пише: «Зрозуміти, що ми любимо найбільше, дуже просто. Улюблені справи дають нам найбільшу кількість енергі».

Це означає, що потрібно стежити за тим, в які моменти у вас з’являється найбільше енергії. Наприклад, якщо ви відчуваєте підйом, коли малюєте картини – малюйте картини. Якщо ви відчуваєте, що у вас найбільше енергії, коли ви організовуєте великі заходи – організовуйте їх. Якщо ви відчуваєте прилив сил в спортзалі, займайтеся цим.

Не намагайтеся піти по нав’язаному шляху і стати юристом, тому що так захотіли ваші батьки. Чи тому що ви прочитали рейтинг «Найбільш затребувані професії майбутнього». Слідуйте за енергією – і ваша пристрасть обов’язково знайде вихід.

5. Важливе або термінове?

Буває, що ми настільки втомлюємося від усього, що навіть не хочеться вставати вранці. У нас не виникає ніяких бажань. Повна апатія. Все це відбувається тому, що ми заганяємо себе в болото обов’язків, з яких не можемо вибратися. Через те, що ми частіше робимо те, що треба, а не те, що хочемо, ми перестаємо взагалі що-небудь хотіти.

Ми втрачаємо цей момент, тому що скажений ритм нашого життя не дає зупинитися і подумати про самого себе і своїх мріях. І, головне, про наші пріоритети. А які справжні пріоритети у вас? Можливо, це кар’єра, зміна світу на краще, міцна сім’я, здоров’я, улюблена справа …

Гармонія з собою дозволить вам поставити найголовніше в житті на перше місце і не збиватися з цього курсу.

6. Я розвиваюсь або деградую?

Людина завжди хоче розвиватись. Убік, криво – куди завгодно. Якщо людина не розвивається, вона деградує. І крапка. Саме тому так важливо постійно розвиватися в своїй справі. Якщо ми не докладаємо зусиль і не ускладнюємо завдання кожен день, ми деградуємо.

Все навколо прагне до зростання. Якщо кореню дерева завадити зростати, поклавши на нього бетонну плиту, то що трапиться? Дерево почне рости убік. Точно так само і у людей. Деградація – це те ж зростання. Тільки убік.

Чим більше ви будете слухати себе і робити те, що говорить вам внутрішній голос, тим гармонійнішими ви будете. Майте сміливість зізнатися собі в тому, чого ви хочете і чого не хочете насправді. А також мужність бути вірним самому собі. Тоді ніяка інша мотивація не буде вам потрібна.

7. Чи часто я читаю книги?

Скільки книг ви прочитали в цьому році? А в минулому? Цього достатньо або можете прочитати більше? Ставте собі важливі питання частіше і читайте розумні та корисні книги. Слово вічне, і саме книги завжди будуть тим швидким способом прокачати свій розум і навички, не здійснюючи власних помилок. Шукайте цікаві книги на полицях в затишних кав’ярнях, вдома у друзів і батьків, перегортайте яскраві видання в книжкових магазинах, просіть у знайомих порекомендувати їх улюблену літературу. І смак до книг обов’язково прийде.