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Споживання кофеїну пов’язували з меншим ризиком виникнення багатьох захворювань, включаючи діабет II типу, серцеві захворювання та інсульт, але механізми, що лежать в основі таких захисних ефектів, були невідомими.

Нове дослідження, проведене вченими з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне, підтвердило, що кофеїн сприяє руху регуляторних білків в мітохондріях, покращуючи їх функціонування і захищаючи серце.

Позитивний ефект спостерігається при споживанні чотирьох чашок кави.

Білок p27 (відомий як інгібітор клітинного циклу) присутній в мітохондріях основних типів клітин серця. Мітохондріальний p27 сприяє міграції ендотеліальних клітин, захищає клітини серцевого м’яза від смерті і змушує фібробласти перетворюватися в клітини, які містять волокна, що скорочуються. Все це критично важливо для відновлення м’язів серця після інфаркту.

Отже, кофеїн ініціював переміщення p27 в мітохондрії, запускаючи ланцюг позитивних реакцій. Причому, кофеїн захищав від пошкоджень серця мишей з діабетом, ожирінням і старих тварин. Ці висновки можуть бути актуальні і для людей, впевнені вчені.