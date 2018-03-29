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Автоконцерн Ford розробляє систему обміну інформацією між автомобілями, побудовану на основі блокчейна.

Технологія дозволить автомобілям координувати швидкість для уникнути заторів на дорогах.

Використовуючи дану систему автомобілів зможуть домовлятися між собою про швидший проїзд менш завантаженішою смугою. Про це йдеться у патентній заявці, опублікованій Відомством з патентів і товарних знаків США.

Компанія розділила водіїв на дві категорії «автомобілі-споживачі» та «автомобілі-продавці». Перші зможуть проїхати швидше менш завантаженими смугами та вільно вливатися у потік, а другі будуть добровільно займати смуги, що рухаються повільніше.

У патентному документі Ford пояснюється: «Наприклад, якщо водій автомобіля-споживача спізнюється на зустріч, він може надіслати запит на швидкий проїзд протягом 10 хвилин за 60 токенів CMMP зі ставкою 10 секунд пріоритетного проїзду за 1 токен».

Таким чином, водії зможуть купувати швидший проїзд.