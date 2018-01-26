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7 тенденцій розвитку світу технологій, які проявлять себе вже у найближчий час.

2017-й виявився досить дивним роком. Технології вплинули на наше життя такими чином, про що ми навіть не могли подумати. Досить згадати про злом Equifax, скандал з маніпуляціями у Facebook і купівлі мережі супермаркетів компанією Amazon. У 2018-му вторгнення технологій в наш особистий простір буде ще більш дивним і агресивним.

Штучний інтелект стане невід’ємною частиною великої кількості гаджетів і сервісів, і ми навіть не зрозуміємо, що за ними стоять машини, а не люди. Хакери продовжать атакувати установи та організації, які зберігають важливу інформацію. Консолідація великої четвірки – Amazon, Facebook, Google і Apple – буде чинити ще більший вплив на те, що ми купуємо і бачимо на екранах.

І хоча ви навряд чи зможете купити новий електромобіль за біткоіни, галас навколо криптовалюта продовжиться (так, скоро ви всерйоз будете розглядати можливість покупки електромобіля).

Пропонуємо вам огляд технологій, які з везикою ймовірністю вплинуть на наше життя у 2018 році. Він допоможе підготуватися до майбутнього, яке вже стоїть на порозі.

Електричні автомобілі подешевшають

У 2018-му споживачі отримають більше дешевих електрокарів. У їх число увійдуть довгоочікувана Tesla Model 3 за $ 35 000 (її виробництво вже почалося, але в цьому році має вийти на новий рівень), нещодавно представлений електричний Chevrolet Bolt за $ 36 620 і Nissan Leaf за $ 29 990 з новим дизайном і збільшеним з 170 до 240 км запасом ходу.

Крім того, можна вибрати більш доступні гібриди з запасом електричного ходу, який задовольняє добові потреби більшості людей. Наприклад, Chevrolet Volt ($ 33 ​​220) може подолати 84 км на акумуляторах, а Toyota Prius Prime ($ 27 100) здатна проїхати 40 км, не витративши ні краплі бензину. У 2018 році Honda, нарешті, представить власний гібрид Clarity ($ 33 ​​400) з запасом ходу в 75 км.

Facebook повернеться до свого коріння

Для Facebook минулий рік виявився непростим. Взяти хоча б розслідування поширення фейковий новин під час президентської кампанії 2016-го або скандал, пов’язаний з тим, що російські агенти нібито впливали на користувачів з урахуванням расової і релігійної приналежності. В цьому році поняття «соціальний», ймовірно, повернеться в соціальні мережі. Кілька тижнів тому Марк Цукерберг написав:

Ми хочемо, щоб люди проводили час в Facebook, спілкуючись один з одним.

Соцмережа має намір підвищити активність користувачів, збільшити число коментарів (особливо до відео) і боротися з пасивним споживанням медіаконтенту.

Користувачі отримають більший контроль над тим, що бачать на своїх сторінках. В середині грудня минулого року компанія почала прибирати спам-подібні повідомлення, що закликають «лайкати» і ділитися, і впровадила функцію Snooze. Вона приховує надокучливого співрозмовника або сторінку на 30 днів без необхідності виключати їх з друзів або відписуватись.

Amazon продовжить домінувати

Компанія продовжує проникати в життя споживачів (правда, поки тільки в США). Візьмемо, наприклад, відео: за оцінками аналітиків, в 2017 Amazon витратила 4,5 млрд доларів на виробництво відеоконтенту; в цьому році вона витратить ще більше – стільки ж, скільки Netflix в 2017. Чому? Покупці, що приходять на сайт Amazon в пошуках відео, схильні продовжувати передплату Prime і витрачати більше грошей на інші товари, зазначає представник компанії.

Отже, які напрямки Amazon має намір освоїти найближчим часом? Меблі та техніка, офісні послуги, реалізація ліків. Досвід, отриманий від супермаркетів Whole Foods, можна застосувати для побудови ланцюжка поставок в будь-якому реальному бізнесі.

У 2018 році чисельність співробітників компанії перевищить 500 тис. осіб, перетворивши її у другого за величиною роботодавця в США після Wal-Mart.

Криптовалюта стануть більш звичними

В даний час криптовалюти схожі на «криптозолото» – манія на ринку призводить до того, що біткоін і його аналоги переважно використовуються для накопичення, а не покупок.

Ніхто не знає, які з сотень існуючих на даний момент криптовалюта приживуться в майбутньому. Між тим легкість покупки і продажу означає, що масштабні злети і падіння 2017-го – тоді біткоін подорожчав з $ 1000 до $ 20 000, а потім обвалився на 25%, – можуть повторитися і в 2018-му.

Високі транзакційні витрати означають, що біткоіну не вдалося реалізувати одну зі своїх головних призначень – стати доступним і зручним аналогом грошей. Лейтмотивом 2018-го стане руйнування існуючих грошових систем і поява альтернативних монет, спрямованих на усунення цього недоліку. До кінця року буде цілком реально купити піцу за криптовалюту, і не розорившись на комісії за транзакцію.

У смартфонах на перше місце вийде Програмне забезпечення

Розробники смартфонів Apple і Samsung зробили прорив в 2017. Екрани стали більшими, рамки корпусів – меншими, зникла кнопка «Додому», покращилися камери. Але в 2018-му настане черга програмного забезпечення.

iPhone X вже змінив звичні способи взаємодії з телефоном, додалися нові жести і натискання. В черговий версії iOS і смартфонах 2018 року цей напрям отримає подальший розвиток. У міру вдосконалення системи розпізнавання осіб смартфони Apple зможуть краще відстежувати наші гримаси і погляди. Крім того, компанія розробляє універсальні додатки, здатні працювати як на Mac OS, так і на iOS.

У світі Android з появою новітньої ОС Android 8 (Oreo) збільшиться тривалість роботи від акумуляторів і з’являться нові способи сповіщення.

Штучний інтелект буде всюди

Штучний інтелект поступово буде проникати в різні аспекти нашого цифрового життя.

Вже зараз його можна побачити в автовідповідачах Gmail. Комп’ютери Google аналізують стиль ваших електронних повідомлень і пропонують відповідні варіанти відповідей. Чи доводилося вам отримувати повідомлення від Facebook, коли хтось публікував фотографію з вами, але без тегів? Боти соцмережі постійно аналізують фотографії в пошуках знайомих облич.

Крім того, все це буде відбуватися ще швидше. В кінці 2017-го Google, Facebook і Apple запустили мобільні системи машинного навчання для розробників додатків, а в смартфонах почали з’являтися нові чіпи від Qualcomm і Apple, оптимізовані для систем ШІ.

Продовжиться атака на користувачів і збір особистої інформації

Є висока ймовірність, що в 2017-му ви так чи інакше постраждали від дій хакерів. Швидше за все, це знову станеться в 2018-му. Злом Equifax, в результаті якого зловмисники отримали доступ до даних про майже 143 млн американців, показує, наскільки вразливою є наша особиста інформація.

Експерти з безпеки попереджають, що споживачі можуть зіткнутися з новими загрозами, особливо в інтернет-телевізорах, іграшках та інших «розумних» пристроях. Маркетологи і соціальні мережі стануть агресивнішими і будуть збирати всю можливу інформацію про користувачів: від поточного місця розташування до операцій по кредитних картах, щоб показувати цільову рекламу.

Деякі країни вже почали захищати цифрову індивідуальність громадян. Так, в Європі в цьому році вступлять в силу нові закони про захист даних. Експерти сподіваються, що вони зможуть змінити ставлення компаній по всьому світу до персональних даних користувачів.

Джерело The Wall Street Journal