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Нову 19 поверхову будівлю з вертикальним лісом від знаменитого архітектора планують звести у Нідерландах.

Неймовірний успіх проекту Bosco Verticale в Мілані від архітектурної фірми Стефано Боері (Stefano Boeri) призвів до того, що фірма почала будувати подібні будівлі з вертикальними лісами в багатьох інших містах, включаючи Лозанну і Париж. Крім того, архітектор планував побудувати «зелений» хмарочос в Нанкіні, Китай. У Парижі подібна будова включила в себе величезну кількість рослин, які щорічно поглинають 10 000 тонн вуглекислого газу, при цьому виробляючи близько 900 тонн кисню. Згідно із новим планом, подібна будівля буде побудовано в місті Ейндховен в Нідерландах і забезпечить місто привабливим і доступним соціальним житлом.

Вежа отримала назву Trudo Vertical Forest і буде підніматися на висоту 19 поверхів. На фасаді будівлі буде знаходитися 125 дерев, більше 5200 кущів і близько 70 видів інших рослин. Живі рослини не тільки будуть доставляти естетичну насолоду мешканцям, а й допоможуть очистити повітря від забруднення і поліпшити його якість.

Незважаючи на те, що базовий дизайн вежі не сильно відрізняється від попередніх робіт Боері, архітектор і раніше дивує. Будівля спроектована так, що всі виступаючі балкони з рослинами виглядають як бруски з гри «Дженга».

Як заявляє фірма, будівля буде включати в себе 125 квартир, кожна з яких буде містити ціле дерево, 20 кущів і власний балкон.

План по будівництву має на увазі попереднє складання вежі по секціях, які потім об’єднають вже на місці.

В даний момент невідомо, на якій стадії знаходиться проект і коли планується почати будівництво будівлі.