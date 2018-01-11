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24 січня 20018 року о 18:30 в Будинку кіно (Київ) відбудеться показ фільму “Післясмак” молодого українського режисера Юрія Катинського, що здобув гран-прі Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art та приз глядацьких симпатій.

За останні роки українське кіно зробило значний прогрес у створенні власного продукту, зокрема, молоді та талановиті режисери досягли значних висот та визнання глядача у короткому метрі.

Стрічка “Післясмак” (2017) режисера Юрія Катинського розповідає історію хлопця, що повернувся у маленьке місто, де зустрічається зі старими друзями. Врешті вони потрапляють в машину до п’яного незнайомця і їдуть до нього на каву. Не факт, що їм сподобаються наміри чоловіка, але спробувати варто, оскільки випадає можливість познайомитися із тими, з ким уже знайомі, випадає можливість познайомитися із собою.

До Вашої уваги також будуть представленні фільми учасників громадської організації “Сучасне Українське Кіно» (СУК), які здобули перемогу в національних конкурсах провідних українських фестивалей 2017 року, таких як: МКФ “Молодість”, Одеський кінофестиваль та Львівський міжнародний фестиваль коротометражних фільмів Wiz-Art.

Програма показу:

“Золотий Дюк” на ОМКФ та “Скіфський Олень” МКФ “Молодість”

«Випуск 97» 18’32”, 2017

режисер – Павло Остріков

Самотнє життя дивакуватого телемайстра Романа порушує приїзд до провінційного містечка однокласниці Люди…

Найкращий фільм національного конкурсу фестивалю Wiz-Art

«Технічна перерва» 28’39”, 2017

режисер – Філіп Сотниченко

Перерва в роботі розриває структуру самого життя… Однак воно витримує.

Гран-Прі фестивалю Wiz-Art

«Післясмак» 19’45”, 2017

режисер – Юра Катинський

Поїхати в гості до п’яного незнайомця – весела імпровізація трьох друзів. Проте, не факт, що наміри хазяїна дому виявляться втішними.

Приз FIPRESCI на ОМКФ

«Бузок» 30’00”, 2017

режисер – Катерина Горностай

Треба бути сміливим, аби зіткнутися зі своїми страхами.

24 січня о 18:30

Будинок кіно, Синя зала

Вхід вільний