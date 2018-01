Facebook Twitter Google+

Новий імплантат дозволить вимірювати тиск, а як тільки його робота буде виконана, він просто розчиниться в організмі.

Коли лікарі хочуть контролювати такі стани у пацієнтів, як, наприклад, набряк мозку, іноді вони імплантують датчик, який щоразу випромінює електричний сигнал, що зчитується, коли піддається тиску. Проблема полягає в тому, що ці датчики повинні бути вилучені з тіла пацієнта після використання, що вимагає додаткової операції. Однак тепер вчені створили більш зручний пристрій, який буде самостійно розчинятися в організмі пацієнта з часом.

Гнучкий датчик, створений командою з Університету Коннектикуту, повністю виконаний з матеріалів, які Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США вже порахувала безпечними для використання в хірургічних швах, кісткових трансплантатах і медичних імплантатах. Він приймає форму двох шарів п’єзоелектричної плівки, які затиснуті між молібденовими електродами і покриті шаром полілактиду. Коли датчик відчуває тиск, він випромінює слабкий сигнал, який може бути виявлений пристроєм поза тілом.

Він здатний захоплювати широкий спектр фізіологічних тисків, в тому числі в мозку, за оком і в області живота – чутливість пристрою може бути підвищена шляхом простої зміни конструкції.

Крім того, в тестах, проведених на мишах, після імплантації датчика спостерігалося незначне запалення, при цьому навколишня тканина поверталася до нормального стану після чотирьох тижнів.

Дослідження було опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.