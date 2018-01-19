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Компанія AirSpaceX планує почати перевозити людей на авто, що літають до 2026 року.

У Airspace Experience Technologies (AirSpaceX) показали своє нове творіння на міжнародному автосалоні, який зараз проходить в Детройті. Компанією був представлений прототип літального апарату Mobi-One, правда, поки в зменшеному розмірі. Апарат здатний вертикально сідати і злітати та призначений для перевезення пасажирів і вантажів на швидкості близько 400 км/г.

За даними AirSpaceX, водії у великих містах витрачають в середньому більше 40 годин, перебуваючи в корках, при цьому в атмосферу викидається близько 17 мільярдів кг забруднюючих речовин.

Авіа автомобіль Mobi-One орієнтований на те, щоб забезпечити ринок екологічно чистим і швидким транспортним засобом для переміщення всередині міста. Апарат використовує чотири електродвигуни з крилами, завдяки яким, як заявляє виробник, Mobi-One виробляє менше шуму, аніж гелікоптер. Він розрахований на перевезення від двох до чотирьох пасажирів, а також вантажу вагою до 200 кг. При швидкості у 241 км/г повністю завантажений Mobi-One здатний пролетіти близько 104 км.

Всередині Mobi-One передбачена технологія, що забезпечує високошвидкісний доступ до Інтернету. Крім пасажирських і вантажних перевезень він також може використовуватися для медичної та аварійної евакуації.

Mobi-One був розроблений у співпраці з Каміло Пардо, який був головним дизайнером Ford GT в 2005-му, а також в 2006 році.

Нашою метою є розгортання 2500 літаків в 50 найбільших містах країни до 2026 року

, – говорить головний комерційний директор AirSpaceX.