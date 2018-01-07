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Корисні властивості імбиру людство використовує вже більше 5 000 років.

В індійській і китайській медицині корінь вважали чи не найціннішими природними ліками, «чудо-таблеткою» від усіх хвороб. Імбир їли і продовжують їсти свіжим, сушеним, маринованим, перемолотим у пил і подрібненим в кашку, у вигляді соку або олії, а також нерідко додають в косметичні засоби. І отримують дійсно потужний оздоровчий ефект.

Ось що трапиться з вами, якщо ви почнете їсти імбир не час від часу, а хоча б раз в день, додаючи комфортну кількість в чай ​​або у їжу.

1. Спровільняться процеси старіння

Імбир – найпотужніший антиоксидант. Основна діюча речовина імбиру – гінгерол – здатний боротися з так званим окислювальним стрессом. Це процес, при якому в організмі накопичується занадто багато вільних радикалів – надлишок активних молекул, що ушкоджують здорові клітини. Саме цей стрес є однією з причин старіння. Трохи імбиру – і клітини стануть стійкішими до шкідливих впливів.

2. Зменшаться прояви нудоти

Імбир однаково ефективно справляється з нудотою будь-якого походження:

в першому триместрі вагітності;

при похміллі;

при морськії хворобі;

при хіміотерапії;

при стрибках тиску і так далі.

Головну скрипку в цьому процесі знову ж грає гінгерол. Як показують дослідження, дана речовина стимулює активність шлунково-кишкового тракту, а також блокує нервові імпульси, що викликають блювотні позиви.

3. Зменшиться рівень цукру в крові

І виною цьому буде знову гінгерол. Заодно зменшиться ризик розвитку гіпертонії, ожиріння, діабету, жовчнокам’яної хвороби та інших пов’язаних з підвищеним рівнем глюкози радощів.

Бонус: якщо ви вже страждаєте діабетом другого типу, імбир допоможе мінімізувати ризик супутніх цьому захворюванню ускладнень.

4. З’являться сили протистояти супербактеріям

Зловживання антибіотиками – одна з найбільш серйозних проблем сучасної медицини. Люди, які намагаються лікувати важкою артилерією звичайні ГРВІ, часто просто не розуміють, який удар наносять по здоров’ю людства в цілому.

Тим часом необґрунтоване застосування антибіотиків вже призвело до неконтрольованого зростання числа бактерій, стійрких до лікарських препаратів. Це означає, що ті бактеріальні інфекції, які відносно легко можна було вилікувати вчора, стають невразливими для ліків. До чого це призведе, додатково пояснювати, мабуть, не варто.

Хороша новина: поряд з часником, імбир продемонстрував здатність справлятися з «невразливими», значно зменшуючи їх чисельність. Вчені припускають, що імбир має величезний, але поки не до кінця вивчений потенціал в лікуванні багатьох бактеріальних захворювань.

5. Покращиться стан порожнини рота

Імбир стримує активність патогенних бактерій, які викликають захворювання ясен, зокрема гінгівіт, періодонтит, інфекції порожнини зуба і кореневих каналів та інші. Достатньо раз на день пожувати шматочок свіжого імбиру або прополоскати рот його настоянкою – і зуби скажуть вам спасибі.

6. Інтимне життя замайоріє новими фарбами

У тому, що імбир – афродизіак, люди переконалися тисячоліття тому. Про його здібностях покращувати чоловічу силу писав ще Конфуцій. Сучасні ж учені з’ясували, що корінець не тільки стимулює сексуальне бажання, але і може допомогти у боротьбі з чоловічим безпліддям, покращуючи якість сперми.

7. Покращаться пам’ять і швидкість мислення

Дослідження за участю жінок середнього віку довели, що імбир істотно сповільнює вікові зміни в корі головного мозку. У тих, хто два місяці брав таблетований екстракт імбиру, покращились пам’ять, швидкість реакцій і здатності до навчання. Експерти припускають, що імбир може стати основою препаратів від вікових недуг на зразок хвороби Альцгеймера.