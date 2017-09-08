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Дослідження за участю 45 389 жінок підтвердило, що використання мобільного телефону під час вагітності не відбивається на мовленні дитини та його комунікативних і моторних навичках.

Люди активно користуються стільниковими телефонами не один десяток років, але вплив телефонів на здоров’я, як і раніше залишається предметом дискусій. Дослідження показують, що в деяких випадках небезпечні кореляції дійсно існують. Наприклад, в 2014 році вчені знайшли зв’язок між частотою використання мобільного телефону і проявами еректильної дисфункції.

До сих пір поширена думка, згідно з якою активне використання мобільного телефону під час вагітності може відбитися на здоров’ї дитини.

Зокрема, вважається, що телефон може вплинути на розвиток нервової системи плоду. Однак вчені з Норвезького інституту охорони здоров’я (Norwegian Institute of Public Health) прийшли до висновку, що ці побоювання можуть виявитися безпідставними.

Коментує провідний автор роботи Елені Пападопулу (Eleni Papadopoulou): «Турбота про шкоду, яку можуть нанести плоду радіочастотні електромагнітні поля – наприклад випромінювання мобільних телефонів, – викликано в основному повідомленнями про експериментальні дослідження на тваринах з суперечливими результатами. Незважаючи на те, що наше дослідження обсервації, наші результати не підтверджують гіпотезу про негативний вплив використання мобільного телефону під час вагітності на комунікативні та моторні навички і мову дитини».

Вчені проаналізували дані норвезького когортного дослідження MoBa. У нього входить інформація про десятки тисяч вагітних жінок і їхніх дітей. У роботі використовували дані про здоров’я 45 389 пар «мати-дитина». Жінки заповнювали опитувальники про свій досвід використання мобільного телефону. Також в дослідженні використовували інформацію про медичний огляд дітей у віці від трьох до п’яти років.

За словами вчених, використання матір’ю мобільного телефону виявилося пов’язано з більш високим рівнем розвитку мовних і моторних навичок у трирічних дітей. Діти тих, хто користувався телефоном, на 31% менше ризикують зіткнутися з помірною затримкою мовного розвитку до трьох років. Дослідники підкреслюють, що ці ефекти варто інтерпретувати з обережністю: інші фактори можуть надавати більший вплив на розвиток дитини. Однак дані дослідження показують, що страхи, пов’язані з використанням телефону під час вагітності, перебільшені.

Дослідження опубліковане в журналі BMC Public Health.