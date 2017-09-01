Група дослідників з Університету Еразма повідомила в четвер, що зібрані ними статистичні дані дозволяють досить впевнено оцiнити «максимум» тривалості життя людини.

На думку вчених, він не залежить від якості харчування, медицини і взагалі від рівня життя.

Статистична вибірка, яка стала основою для таких масштабних висновків, налічує 75 тисяч осіб, які померли в останні тридцять років. Вік усіх «учасників» до моменту смерті був точно відомий.

За останні тридцять років середня тривалість життя відчутно зросла. Кількість людей, що дожили до 95 років, за цей час зросла майже втричі. Проте граничний вік, якого вдалося досягти довгожителям, залишився без помітних змін. Люди в середньому живуть довше, але максимальний вік при цьому практично не змінюється.

За словами професора Джона Ейнмала (John Einmahl), жінки можуть дожити до 115,7 років, а чоловіки трохи менше – до 114,1 років.

Переступити цю межу вдається далеко не всім рекордсменам, на кшталт француженки Жанни Кальман, яка дожила до 122 років. Існування таких рекордів ускладнює статистику, але радикально змінити її результати не може.

Автори дослідження обіцяють опублікувати детальну статтю в солідному журналі, що рецензується «протягом наступного місяця або близько того”. Ця обставина поки не дозволяє приймати їх результати за повноцінну наукову роботу, але, взагалі кажучи, вони виглядають цілком правдоподібно.