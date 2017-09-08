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Концепція Future-Type від Jaguar демонструє те, як будуть виглядати автомобілі в 2040 році.

Компанія Jaguar представила концепт безпілотного електромобіля майбутнього. Нова концепція побудована на базі «розумного» керма Sayer, показаного раніше. Об’єднавши два концепти, розробники з Jaguar досягли максимальної автоматизації багатьох повсякденних потреб людини. Таким чином, автомобіль майбутнього може не тільки відвезти вас в потрібне місце, а й за допомогою керма зі штучним інтелектом виконати різні доручення.

Концепція Future-Type включає в себе ідею про автономий парк авто, кожне з яких може бути доступне для будь-якого клієнта Jaguar, що є володарем керма Sayer. Клієнти можуть замовити автомобіль за допомогою голосових команд, а електрокар самостійно добереться до місця призначення.

Новий електричний автомобіль володіє двома режимами водіння: ручним і повністю автономним. При ручному режимі управління автопілот буде допомагати водієві лише в деяких складних ситуаціях.

Концепт має звужений корпус: це зроблено з розрахунком на вузькі міські вулиці, а також для зручності паркування. Інтер’єр електромобіля має унікальну 2 + 1 компоновку сидінь, встановлених на власних осях. При цьому передні сидіння розташовані по діагоналі.

Крім згадок про електропривід, компанія Jaguar не деталізує особливості трансмісії автомобіля. Можливо, клієнтів з майбутнього не буде хвилювати, що знаходиться у автомобіля під капотом.

У Jaguar також представили відео, в якому детально розповідається про автономну систему Sayer / Future-Type: