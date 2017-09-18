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Біомедичні інженери з Університету Вітса, Південна Африка, створили інтерфейс для підключення мозку людини до мережі у реальному часі.

Проект “Brainternet” фактично перетворює мозок у інформаційний вузол інтернету речей (IoT). Такі мережі об’єднують фізичні електронні пристрої різного призначення та дозволяють передавати їхні дані до серверів у глобальній мережі.

Дослідники з Університету Вітса вирішили спростити розуміння діяльності мозку, спрямувавши його електричні сигнали – електроенцефалограму – до мережі в режимі онлайн-трансляції.

Мозок – Комп’ютер

Brainternet – це новий рубіж систем, які об’єднують мозок та комп’ютер. Нам не вистачає даних, які було б легко зрозуміти, і які б пояснювали, як працює та обробляє інформацію мозок. Brainternet має на меті спрощення розуміння людиною її власного мозку та мозку інших.

– розповів Адам Пантановіц, керівник дослідження.

Дослідники транслюють електричні сигнали на власний сайт за допомогою мікрокомп’ютера, який виконує цифрове перетворення. За словами Пантановіца, це дозволяє побачити мозкову активність окремої людини та виконати деяку просту взаємодію.

Університет Вітса підтримує серію досліджень, які покликані покращити інтерпретацію мозкових хвиль, зокрема, для вдосконалення керування протезами.

Проблемами взаємодії мозку та комп’ютерних систем також займається компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском у 2016 році.

Джерело ScienceUkraine