Компанія Alcraft Motor Company, що базується у Великобританії, оголосила про плани створити електромобіль, що поєднає в собі високу продуктивність і розкіш, притаманну багатьом англійським маркам.

Швидкий розвиток електрокарів призвів до появи нових виробників, охочих показати, як може виглядати розкішне авто на електричній тязі.

В даний момент автомобіль Alcraft GT є лише концептом, а не готовим до випуску транспортним засобом. Однак компанія зуміла продемонструвати, яким автомобіль може стати. Замість того щоб уявити звичайний седан, розробникам вдалося створити автомобіль з унікальним дизайном. Використання електричного силового агрегату дозволяє збільшити вільний простір усередині автомобіля, завдяки чому обсяг багажника становить 500 літрів. Зараз концепція має електродвигун, проте компанія передбачила установку додаткових силових агрегатів, що дозволяють розширити запас ходу, який, як очікується, складе 483 кілометри, а акумуляторні батареї будуть підключені до трьох моторам, що забезпечує повний привід. Завдяки потужності 600 к.с. (447 кВт) і 1140 Нм крутного моменту електромобіль повинен досягти швидкості 100 км/год за 3,5 секунди, що трохи гірше, ніж у Tesla Model S P100D, яка розганяється до цієї ж позначки всього за 2,5 секунди.

В даний момент компанія Alcraft Motor Company шукає фінансування у розмірі 600 000 доларів на краудфандінговой платформі Indiegogo, щоб створити повноцінний прототип. Якщо проект досягне стадії виробництва, Alcraft планує продавати електромобіль за ціною від 168 000 до 188 000 доларів.