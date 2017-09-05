Поки одні намагаються придумати нові особливості смартфонам і ноутбукам, інші дійсно вершать технологічну революцію. Розповідаємо, які компанії створюють біотехнологічні інновації вже сьогодні.

Генотерапія

Хоча технологія CRISPR-Cas9, яка дозволяє редагувати геном, з’явилася зовсім недавно, на ринку генної терапії вже виникла величезна конкуренція.

Наприклад, американський стартап Editas Medicas розробляє на її основі препарати для лікування ракових пухлин, а також хвороб крові, легень, очей, печінки і нирок.

Інша компанія, Audentes Therapeutics, спеціалізується на генній терапії рідкісних хвороб.

—

Генотерапія – сукупність генноінженерних (біотехнологічних) і медичних методів, спрямованих на внесення змін в генетичний апарат соматичних клітин людини з метою лікування захворювань.

Солодощі без цукру

На сьогоднішній день частка людей, які страждають ожирінням, в деяких розвинених країнах перевищує 30%. Причина в величезній кількості цукру, який використовується виробниками для додання своїй продукції солодкого смаку. Але парадокс в тому, що велика частина цього цукру просто не встигає розчинитися на язику і не відчувається смаковими рецепторами.

Компанія Nestlé знайшла рішення – змінити молекулярну структуру кондитерського цукру таким чином, щоб він швидше розчинявся в роті. Представники компанії обіцяють, що це дозволить знизити частку цукру в її продукції на 10% вже на початку наступного року.

Генетично модифікований лосось

Біотехнологічна компанія AquaBounty недавно оголосила про продаж першої партії об’ємом 4,5 тонн генетично модифікованого лосося невідомому покупцеві з Канади.

Технологія компанії зі схрещування двох видів лосося, атлантичного і прісноводного, збільшує швидкість росту риби до 1,5 року замість 3 років. Також вона дозволяє вирощувати лосося в наземних резервуарах, а не в морських клітках, як зараз. Це зменшує ймовірність зараження хворобами і нападів хижаків, а значить збільшує кілікість риби.

Технологія була відкрита ще в 1989 році, проте виходу на ринок довгі роки заважали регулятори ринку і численні акції протесту анти-ГМО руху. У США Комісія з санітарного нагляду як і раніше виступає проти нової версії лосося.

Переробка парникового газу в етанол

У серпні компанія LazaTech і уряд Індії підписали угоду про будівництво першого в світі заводу з переробки вуглекислого газу в етанол. Весь процес проходить в біореакторах, де знаходиться особливий вид бактерій, вирощений в збагаченому вуглекислим газом середовищі. Ці бактерії виробляють процес ферментації газу, в результаті якого виходить етанол.

LazaTech розраховує переробляти таким чином до 1 млн тонн вуглекислого газу. Якщо проект стане комерційно успішним, це перетворить парникові гази з небажаних відходів виробництва у товар.

3D-друк живих тканин

Методи 3D-друку людських органів активно розвивалися в останнє десятиліття. Головним продуктом до сих пір залишалося серце – найпростіший орган з точки зору будови. Але ця тенденція змінюється.

Так, американська Organovo вже розробила технологію друку тканин людської печінки і нирок. Поки надруковані тканини використовуються тільки в лабораторних випробуваннях, але компанія стверджує, що до друку цих повністю функціональних органів вже недалеко.