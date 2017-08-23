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Гуляючи національним парком Крюгер, турист помітив і зняв на відео рідкісного представника світу фауни: слоненяти рожевого кольору.

Слоненя незвичайного забарвлення пустує у водоймі разом з іншими слонами. Воно оточене увагою і зовсім не страждає від того, що не схоже на своїх родичів.

Альбінізм – вроджена відсутність пігменту меланіну, який додає забарвлення шкірі, волоссю, райдужної і пігментної оболонок ока. Тваринам-альбіноса виживати дуже складно: виділяючись на тлі родичів, вони стають першочерговим об’єктом полювання хижаків. Крім того, їх з особливим завзяттям переслідують браконьєри, бажаючи отримати рідкісну шкуру.

За словами експертів, помітити слонів-альбіносів в дикій природі майже ніколи не вдається. Для того, щоб захистити себе від яскравих сонячних променів і ворогів, вони валяються у грязюці, покриваючи нею свою шкіру, що не дозволяє розрізнити їх світле забарвлення на відстані. Існує всього декілька фотографій рожевих слонів, знятих в їх природному середовищі існування.

Кадри з парку Крюгера стали першим відеосвідоцтва. Сприятливим фактором виявилося купання слоненяти: його шкіра залишалася чистою.