Генеральний директор Tesla Ілон Маск зібрав 27 млн доларів для Neuralink, компанії, яку він створив у минулому році, щоб розробляти нейроінтерфейси для підключення мозку людини до комп’ютера, повідомляє Business Insider.

За даними, опублікованими Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 25 серпня, Neuralink продала частку компанії на суму 27 млн доларів. Вклади здійснили 12 приватних інвесторів, імена яких не розкриваються. Угода відбулася 15 серпня.

Після того як журналіст The Wall Street Journal Рольф Уінкер опублікував у своєму акаунті на Twitter інформацію про угоду, Ілон Маск спростував його твіт, заявивши, що «Neuralink не шукає інвесторів». Представники Маска і Neuralink не дали офіційних коментарів виданню з цього приводу.

Нагадаємо, Neuralink була створена минулого літа, щоб розробляти технології, які дозволять зв’язати мозок людини з комп’ютерами через мікроскопічні пристрої, імплантовані в мозок. Через чотири роки Маск планує вивести на ринок продукт, який допоможе в лікуванні серйозних травм головного мозку в результаті інсульту і ракових утворень.

Neuralink – це п’ята компанія Ілона Маска. Крім Tesla, SpaceX і OpenAI підприємець розвиває стартап для створення підземних автомобільних тунелів The Boring Company.