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Спілкування – запорука міцних і щасливих відносин. Але не кожен здатний бути до кінця чесним, проте це дуже важливо. Ось кілька питань, які багато хто боїться запитати.

1. У тебе були якісь венеричні захворювання?

Це дуже делікатна тема. Не кожен може відкрито говорити про це, однак це потрібно знати. Звісно, якщо ви переживаєте за своє здоров’я. Якщо ви дізналися про те, що партнер в минулому був заражений, сходіть разом до лікаря. Переконайтеся, що зараз все гаразд. Дізнайтеся про заходи профілактики.

2. Що турбує тебе в наших відносинах?

Ніхто не хоче почути про те, що іншого щось не влаштовує в стосунках. Але як інакше виправляти помилки і разом рухатися вперед?

Якщо одного щось не влаштовує, але він мовчить, образи будуть лише накопичуватися. Ні до чого хорошого це не призведе. Краще разом все обговорити і вирішити назрілу проблему.

3. Чи влаштовує тебе твоє фінансове становище?

Дуже важливо обговорювати грошові питання. Мова не про розповіді за власні борги, податки і зарплати. Потрібно з’ясувати ставлення партнера до грошей. Важливо зрозуміти, чи збігаються ваші погляди і звички.

Визначтеся, як ви будете планувати спільний бюджет. Згодом вам все одно доведеться так чи інакше підлаштовуватися один під одного. Але не хвилюйтеся, адже так ви тільки поліпшите взаємини.

4. Чи потрібні тобі серйозні довгострокові відносини?

Дізнайтеся відповідь на це питання, перш ніж кинутися у відносини з головою. Не бійтеся зізнатися, якщо ви шукаєте людину, з якою плануєте прожити все життя. Якщо вам не потрібні відносини на кілька тижнів, так і скажіть.

Не тримайте людини, якщо ваші цілі не збігаються. Інакше все це може закінчитися вельми драматично.

5. Що тобі подобається в сексі?

Важливо знати бажання і пристрасті партнера. Іноді буває складно відкритися іншій людині та розповісти про свої уподобання. Відкиньте стереотипи і довіртеся один одному. Адже секс – важлива складова щасливих відносин.

6. Чи є хтось, кого ти досі не можеш забути?

Якщо на горизонті з’являється хтось із колишніх, це може погано скінчитися. Краще прямо запитати людину про це.

7. Ти хочеш дітей?

Якщо ви хочете дітей, важливо бути з людиною, яка теж цього хоче. Нехай навіть не збігаються ваші погляди на те, коли саме потрібно зважитися на цей крок.

У тих, хто не хоче ставати батьками, зазвичай є на те вагомі причини. Ігнорування цих причин або небажання визнати цей факт може погано відбитися на ваших відносинах в майбутньому.

Джерело Bustle