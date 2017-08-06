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Хороші керівники прислухаються до думки співробітників, навчаються у них і намагаються бути корисними для всієї своєї команди. Є ще кілька правил, якими вони керуються в роботі.

1. Слухають більше, ніж говорять

Якщо людина дуже багато говорить, то це можлива ознака невпевненості в собі. Хороший керівник дає висловитися співробітникам, тому що його дійсно цікавить їхня думка. Він задає їм цікаві питання, які змушують задуматися і глибше зрозуміти суть справи. Як це влаштовано? Що вам подобається в цьому? Який урок ви з цього витягли? Що потрібно вам, щоб зробити це ще краще?

Таким чином керівник демонструє, що кожен з них важливий для злагодженої роботи компанії. Крім того, він отримує нову корисну інформацію.

2. Прислухаються до думки інших про свою роботу

Справжній лідер не може підтримувати робочий настрій колективу, не знаючи його думку про свої методи керівництва. Він постійно повинен цікавитися, чи влаштовують вони співробітників і що їм хотілося б змінити. Він усвідомлює, що це необхідно для злагодженої і ефективної роботи.

3. Цікавляться, чи викликає їх поведінка довіру в оточуючих

Якщо ви хочете розвинути свої лідерські якості, потрібно вести себе так, щоб люди вам довіряли. Для хорошого керівника дуже важливо, щоб співробітники могли звертатися до нього з важливих питань. Довірливе ставлення означає відкритість, уважність і чесність начальника.

4. Хочуть поліпшити життя співробітників своєї компанії

Справжній лідер не повинен керуватися тільки власними інтересами. Він переживає за своїх співробітників і ставить їх потреби на перше місце. Так він створює сильну і згуртовану команду.

Щоб підвищити свій авторитет в очах працівників, потрібно запитати себе: яку єдину річ я можу виконати сьогодні, щоб вони відчували себе комфортно на робочому місці та любили свою роботу?

5. Визнають свої помилки

Зарозумілість, нахабство та ігнорування думок інших людей – якості, від яких керівник повинен позбавлятися. У кожної людини є право на власну точку зору. Лідер навіть великої організації може в чомусь помилятися. А колектив і потрібен для того, щоб обмінюватися ідеями, задумами та допомагати один одному.

Визнання своїх помилок – це не слабкість. Навпаки, співробітники будуть поважати такого керівника. Тому що набагато важливіше виконати завдання правильно, ніж бути завжди правим.

6. Твердо відстоюють свою позицію

Хороший керівник повинен володіти стійким характером. Це якість необхідно для прийняття важливих рішень, коли перед обличчям компанії стоять серйозні випробування. Він не повинен відступати від своїх принципів. Справжній лідер повинен завжди чинити по совісті, не намагаючись обдурити ні себе, ні своїх співробітників.

Джерело Inc