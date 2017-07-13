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В Антарктиці відколовся гігантський осколок льодовика, що важить більше трильйона тонн, його площа – близько 5800 км2. Це один з найбільших айсбергів за всю історію спостережень.

Про те, що трапилося повідомили фахівці британського дослідницького проекту MIDAS.

Айсберг раніше був частиною найбільшого сегмента шельфового льодовика Ларсена – Ларсен C. Він знаходиться на заході моря Ведделла.

Блок льоду остаточно відокремився від льодовика в проміжку між 10 і 12 липня 2017 року. Руйнування зафіксував один з приладів науково-дослідного супутника NASA Aqua – спектрорадіометр MODIS. Його дані потім підтвердили знімки метеорологічного супутника Suomi NPP.

Вчені давно очікували відділення цього фрагмента льодовика. У грудні 2016 року довжина гігантської тріщини в сегменті Ларсен C перевищила 100 км, а глибина – 500 м. Тоді фахівці MIDAS прогнозували, що площа гігантського айсберга складе близько 6 500 км2. У підсумку вона виявилася дещо менше, ніж очікувалося, і скоротила площу сегмента Ларсен С на 12%. Представники проекту MIDAS вважають, що нова структура льодовика виявиться менш стабільною, і через кілька років або десятиліть Ларсен C може продовжити руйнуватися. Можливо, і сам новий айсберг ненадовго залишиться цілим. Вчені прогнозують, що частина його майбутніх осколків може попрямувати на північ, в більш теплі води.

Дослідники не пов’язують відділення айсберга з антропогенним впливом на клімат. Однак після втрати великого фрагмента льодовик Ларсена став більш вразливим, тому в найближчі роки необхідні інтенсивні спостереження за цією територією.

Шельфовий льодовик Ларсена, розташований біля узбережжя Антарктиди, почав активно руйнуватися в другій половині ХХ століття. До цього він залишався стабільним протягом 10 тисяч років. Сегмент Ларсен А зруйнувався в 1995 році, Ларсен B – в 2002-му.

Швидше за все, новий айсберг отримає назву A68. Назви великим айсбергам Антарктики дає Національний центр США з контролю за льодовиками (National Ice Center), який проводить значну частину спостережень за станом льодовиків. Буква в назві означає довготу, на якій вперше був виявлений айсберг. Буква A присвоюється всім фрагментами льодовиків, зафіксованим в проміжку від 0° до 90° західної довготи.