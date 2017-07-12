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Згідно прогнозів ООН, до 2050 року чисельність жителів Землі складе 9,8 млрд. Найбільш помітний приріст спостерігатиметься в Африці та Азії, і в результаті половина населення Землі сконцентрується у дев’яти країнах.

Департамент з економічних і соціальних питань ООН опублікував оновлену доповідь «Перспективи світового населення». Колишні цифри довелося переглянути через зростання швидкості приросту населення в Індії та Африці.

Вже зараз Індія – друга країна в світі за кількістю жителів: 1,3 млрд осіб. У Китаї зараз налічується 1,4 млрд осіб, але до 2024 року Індія вийде на перше місце. На тлі стрімкого скорочення чисельності населення Європи, 26 африканських країн до 2050 року в два рази збільшать кількість своїх жителів.

З огляду на це експерти ООН прогнозують, що до 2030 року населення Землі зросте до 8,6 млрд, до 2050 року – до 9,8 млрд, а до кінця століття на планеті буде жити 11,2 млрд людей. Раніше зростання населення прогнозувалося на рівні 8,5 млрд осіб до 2030 року і 9,7 млрд – до 2050 року. До середини століття половина населення Землі буде сконцентрована всього в дев’яти країнах: Індії, Нігерії, Демократичній Республіці Конго, Пакистані, Ефіопії, Об’єднаній Республіці Танзанія, США, Уганді та Індонезії.

Ще однією тенденцією, про яку йдеться в доповіді ООН, є старіння населення. У всіх регіонів світу зафіксовано зростання тривалості життя: якщо в 2000-2005 роках середній вік для чоловіків становив 65 років, для жінок – 69, то в 2010-2015 роках ці показники збільшилися до 69 і 73 відповідно. Це має негативний економічний ефект: на працездатних людей лягає все більше навантаження по турботі за старшим покоління. Крім того, стрімке зростання числа жителів Землі при настільки ж стрімкому виснаженні ресурсів призведе до екологічних проблем, політичним хвилювань, зростання безробіття та бідності.

Джерело CNBC