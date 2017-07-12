Подорожі, Світ, Стиль життя |
11.07.2017

Поспішайте побувати в цих маловідомих куточках планети, поки сюди не добралися натовпи туристів.

Літо, активний час відпусток – і тисячі відпочиваючих заполонили прибережні готелі  та пляжі. Це нестерпний жах для тих, хто хоче усамітнитися і насолодитися плескотом хвиль і заходами сонця на самоті.

Видання GQ 12 опублікувало список з 12 маловідомих пляжів, де вас ніхто не потривожить, – від притулку хіпі-нудистів на півдні Мексики до відокремленої бухти в Греції. Вони не входять в розкручені рейтинги кращих місць для відпочинку і, відповідно, притягують менше туристів – цим вони і такі гарні. Увімкніть хоча б один з цих пляжів у свій маршрут подорожі – і сонячний настрій вам гарантовано.

Пляж Дона-Ана в Лагосі, Португалія

Пляж Дона-Ана в Лагосі, Португалія

Регіон Алгарве знаходиться на самому півдні континентальної Португалії. Тут безліч мальовничих пляжів, і Дона-Ана – найбільший з них. Тільки уявіть: блакитні хвилі омивають золоті піски скелястої бухти. Крім того, цей приголомшливо красивий пляж знаходиться недалеко від центру Лагоса – зручно, коли хочеться завершити сонячний день кухлем прохолодного пінистого пива з біфаною, португальським аналогом сендвіча зі свининою.

Пляж Зіполіте в Оахаці, Мексика

Пляж Зіполіте в Оахаці, Мексика

Цей пляж заслужив репутацію місця зустрічей нудистів, любителів йоги і пристаркуватих хіппі. Він дійсно такий – але це далеко не весь його опис. Саме тут, на Зіполіте, були зняті культові пляжні сцени з фільму «І твою маму теж». Він ідеальний для відпочинку: тут можна поласувати свіжими морепродуктами і кокосовим молоком. Купатися теж можна, але будьте обережні – Зіполіте прозвали «пляжем мерців» через небезпечні підводні течій.

Пляж Навайо в Греції

Пляж Навайо в Греції

Цей маленький пляж відомий як «пляж корабельної аварії» і «бухта контрабандиста»: в його водах покояться останки «Панайотіс» – судна, що зазнало аварії на скелях узбережжя Закінтос в 1983 році. Іронія в тому, що до цієї відокремленої скелястої бухти можна дістатися тільки на човні (водне таксі відходить з причалу Порто-Вромі кожну годину, а сама поїздка займає приблизно півгодини).

Пляж Батшеба на Барбадосі

Пляж Батшеба на Барбадосі

Рибальське село Батшеба, де розташований пляж, знаходиться на суворому східному узбережжі Барбадосу. Тут можна побачити стародавні скельні освіти – колись вони були частиною коралових рифів і білосніжними піщинками. У цієї бухти навіть є особливе прізвисько – «супова чашка». Серфери з усього світу їдуть сюди на міжнародні змагання. Ну а якщо вас не цікавить цей вид спорту, ви напевно оціните автентичні бари з неймовірно смачним ромом.

Пляж Нью-Чамс в Новій Зеландії

Пляж Нью-Чамс в Новій Зеландії

Пляж довжиною менше кілометра ховається в затоці Вайнуйотото на північно-східному узбережжі півострова. Його берег – це суцільно золотисто-білий пісок, дикі тропічні ліси і ніякої інфраструктури. Нью-Чамс – один з останніх незабудованих пляжів Нової Зеландії. Ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися самотністю.

Пляж Манкора в Перу

Пляж Манкора в Перу

Сусід Перу зі східного боку (Бразилія), безумовно, славиться своїми пляжами і мініатюрними купальниками. Але у землі інків є свої переваги, одна з яких – маленьке рибальське село Манкора з довгою смугою сонячних пляжів на північному тихоокеанському узбережжі. Хоча Манкора – найпопулярніший пляж на півночі Перу, він не зрівняється в популярності з Ріо-де-Жанейро. Після тривалих сонячних ванн загляньте в центр села на тарілку севіче (страва з риби або морепродуктів) і келих дайкірі з маракуї.

Пляж Рейлі в Таїланді

Пляж Рейлі в Таїланді

Як у випадку з іншими пляжами з цього списку, до Рейлі можна дістатися тільки на човні – через круті вапняні скель, які перегороджують шлях з материка. Але нетривала прогулянка човном того вартує. Цей маленький острів на півдні Таїланду фактично складається з чотирьох пляжів: вибравши для відвідування будь-якої з них, ви не помилитеся. Рейлі часто проскакує в списках найкрасивіших пляжів світу, так що час від часу тут буває багатолюдно. Але він настільки гарний, що навіть тиристи вас не збентежать.

Пляж Ель Матадор в Малібу, Каліфорнія

Пляж Ель Матадор в Малібу, Каліфорнія

Ель Матадор знаходиться в 10 км на північ від Малібу за тихоокеанським шосе, на північ від пляжу Зума і на південь від пляжу Ла-П’єдра. На романтичний пляж з масивними скелями і морськими печерами можна потрапити тільки по крутому бездоріжжю. Ель Матадор, можливо, не найкраще місце для дітей – тут немає рятувальників. Зате тут можна зробити запаморочливі фото.

Пляж Пойпу на острові Кауаї, Гаваї

Пляж Пойпу на острові Кауаї, Гаваї

У той час як більша частина туристів на Гаваях стікається до островів Оаху і Мауї, саме на Кауаї, так званому «острові-садку», розташовані деякі з найбільш мальовничих пляжів штату. Пляж Пойпу на сонячному південному узбережжі острова – один з найпопулярніших і безпечних для купання, снорклінга і серфінгу. Він складається з двох невеликих бухт, розділених піщаною косою, де часто відпочивають червонокнижні тюлені-монахи. Вони дуже милі, хоч і не люблять пильної уваги.

Сенд-біч в штаті Мен, США

Сенд-біч в штаті Мен, США

Цей чудовий крихітний пляж розташований в Національному парку Акадія, територія якого покриває острова Маунт-Дезерт, Айл о Хаут і півострів Шодік. Вода тут ніколи не буває особливо теплою (влітку температура рідко перевищує 13 °С), зате можна помилуватися навколишніми гранітними скелями і поніжитися на рожевому піску – крихітних фрагментах черепашок, які вода обточувала тисячоліттями.

Пляж Ші-Ші в Вашингтоні, США

Пляж Ші-Ші в Вашингтоні, США

На цьому пляжі іноді буває тісно через велику кількість наметів у теплий літній вихідний день, і не дивно: це одне з найкрасивіших місць узбережжя національного парку Олімпік з його приливними заводями, береговими кручами і прибережними лісами. Пройдіться лісом, прогуляйтеся по піщаній кромці або заночуйте в наметі.

Драй-Тортугас у Флориді, США

Драй-Тортугас у Флориді, США

Так-так, в цей список потрапив і пляж Флориди, як би банально це не звучало. Однак Драй-Тортугас не схожий на Форт-Лодердейл, Сієста-Кі або навіть Маямі. До цього дрібнопіщаного пляжу в Національному парку Драй-Тортугас на краю архіпелагу Флорида-Кіс в Мексиканській затоці можна дістатися тільки на поромі або гідролітаку. Тому тут набагато менше людей, ніж на інших узбережжях штату. Прямуючи сюди, захопіть спорядження для снорклінга, щоб поплавати серед морських черепах в спокійних синіх водах.

Вдалих Вам мандрівок та неймовірно позитивних вражень!