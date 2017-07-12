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Поспішайте побувати в цих маловідомих куточках планети, поки сюди не добралися натовпи туристів.

Літо, активний час відпусток – і тисячі відпочиваючих заполонили прибережні готелі та пляжі. Це нестерпний жах для тих, хто хоче усамітнитися і насолодитися плескотом хвиль і заходами сонця на самоті.

Видання GQ 12 опублікувало список з 12 маловідомих пляжів, де вас ніхто не потривожить, – від притулку хіпі-нудистів на півдні Мексики до відокремленої бухти в Греції. Вони не входять в розкручені рейтинги кращих місць для відпочинку і, відповідно, притягують менше туристів – цим вони і такі гарні. Увімкніть хоча б один з цих пляжів у свій маршрут подорожі – і сонячний настрій вам гарантовано.

Пляж Дона-Ана в Лагосі, Португалія

Регіон Алгарве знаходиться на самому півдні континентальної Португалії. Тут безліч мальовничих пляжів, і Дона-Ана – найбільший з них. Тільки уявіть: блакитні хвилі омивають золоті піски скелястої бухти. Крім того, цей приголомшливо красивий пляж знаходиться недалеко від центру Лагоса – зручно, коли хочеться завершити сонячний день кухлем прохолодного пінистого пива з біфаною, португальським аналогом сендвіча зі свининою.

Пляж Зіполіте в Оахаці, Мексика

Цей пляж заслужив репутацію місця зустрічей нудистів, любителів йоги і пристаркуватих хіппі. Він дійсно такий – але це далеко не весь його опис. Саме тут, на Зіполіте, були зняті культові пляжні сцени з фільму «І твою маму теж». Він ідеальний для відпочинку: тут можна поласувати свіжими морепродуктами і кокосовим молоком. Купатися теж можна, але будьте обережні – Зіполіте прозвали «пляжем мерців» через небезпечні підводні течій.

Пляж Навайо в Греції

Цей маленький пляж відомий як «пляж корабельної аварії» і «бухта контрабандиста»: в його водах покояться останки «Панайотіс» – судна, що зазнало аварії на скелях узбережжя Закінтос в 1983 році. Іронія в тому, що до цієї відокремленої скелястої бухти можна дістатися тільки на човні (водне таксі відходить з причалу Порто-Вромі кожну годину, а сама поїздка займає приблизно півгодини).

Пляж Батшеба на Барбадосі

Рибальське село Батшеба, де розташований пляж, знаходиться на суворому східному узбережжі Барбадосу. Тут можна побачити стародавні скельні освіти – колись вони були частиною коралових рифів і білосніжними піщинками. У цієї бухти навіть є особливе прізвисько – «супова чашка». Серфери з усього світу їдуть сюди на міжнародні змагання. Ну а якщо вас не цікавить цей вид спорту, ви напевно оціните автентичні бари з неймовірно смачним ромом.

Пляж Нью-Чамс в Новій Зеландії

Пляж довжиною менше кілометра ховається в затоці Вайнуйотото на північно-східному узбережжі півострова. Його берег – це суцільно золотисто-білий пісок, дикі тропічні ліси і ніякої інфраструктури. Нью-Чамс – один з останніх незабудованих пляжів Нової Зеландії. Ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися самотністю.

Пляж Манкора в Перу

Сусід Перу зі східного боку (Бразилія), безумовно, славиться своїми пляжами і мініатюрними купальниками. Але у землі інків є свої переваги, одна з яких – маленьке рибальське село Манкора з довгою смугою сонячних пляжів на північному тихоокеанському узбережжі. Хоча Манкора – найпопулярніший пляж на півночі Перу, він не зрівняється в популярності з Ріо-де-Жанейро. Після тривалих сонячних ванн загляньте в центр села на тарілку севіче (страва з риби або морепродуктів) і келих дайкірі з маракуї.

Пляж Рейлі в Таїланді

Як у випадку з іншими пляжами з цього списку, до Рейлі можна дістатися тільки на човні – через круті вапняні скель, які перегороджують шлях з материка. Але нетривала прогулянка човном того вартує. Цей маленький острів на півдні Таїланду фактично складається з чотирьох пляжів: вибравши для відвідування будь-якої з них, ви не помилитеся. Рейлі часто проскакує в списках найкрасивіших пляжів світу, так що час від часу тут буває багатолюдно. Але він настільки гарний, що навіть тиристи вас не збентежать.

Пляж Ель Матадор в Малібу, Каліфорнія

Ель Матадор знаходиться в 10 км на північ від Малібу за тихоокеанським шосе, на північ від пляжу Зума і на південь від пляжу Ла-П’єдра. На романтичний пляж з масивними скелями і морськими печерами можна потрапити тільки по крутому бездоріжжю. Ель Матадор, можливо, не найкраще місце для дітей – тут немає рятувальників. Зате тут можна зробити запаморочливі фото.

Пляж Пойпу на острові Кауаї, Гаваї

У той час як більша частина туристів на Гаваях стікається до островів Оаху і Мауї, саме на Кауаї, так званому «острові-садку», розташовані деякі з найбільш мальовничих пляжів штату. Пляж Пойпу на сонячному південному узбережжі острова – один з найпопулярніших і безпечних для купання, снорклінга і серфінгу. Він складається з двох невеликих бухт, розділених піщаною косою, де часто відпочивають червонокнижні тюлені-монахи. Вони дуже милі, хоч і не люблять пильної уваги.

Сенд-біч в штаті Мен, США

Цей чудовий крихітний пляж розташований в Національному парку Акадія, територія якого покриває острова Маунт-Дезерт, Айл о Хаут і півострів Шодік. Вода тут ніколи не буває особливо теплою (влітку температура рідко перевищує 13 °С), зате можна помилуватися навколишніми гранітними скелями і поніжитися на рожевому піску – крихітних фрагментах черепашок, які вода обточувала тисячоліттями.

Пляж Ші-Ші в Вашингтоні, США

На цьому пляжі іноді буває тісно через велику кількість наметів у теплий літній вихідний день, і не дивно: це одне з найкрасивіших місць узбережжя національного парку Олімпік з його приливними заводями, береговими кручами і прибережними лісами. Пройдіться лісом, прогуляйтеся по піщаній кромці або заночуйте в наметі.

Драй-Тортугас у Флориді, США

Так-так, в цей список потрапив і пляж Флориди, як би банально це не звучало. Однак Драй-Тортугас не схожий на Форт-Лодердейл, Сієста-Кі або навіть Маямі. До цього дрібнопіщаного пляжу в Національному парку Драй-Тортугас на краю архіпелагу Флорида-Кіс в Мексиканській затоці можна дістатися тільки на поромі або гідролітаку. Тому тут набагато менше людей, ніж на інших узбережжях штату. Прямуючи сюди, захопіть спорядження для снорклінга, щоб поплавати серед морських черепах в спокійних синіх водах.

Вдалих Вам мандрівок та неймовірно позитивних вражень!