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Раз літо цього року не надто вдале, то час пакувати валізи і летіти туди, де тепло і можна смакувати життя, попиваючи коктейлі, заряджатися енергією сонця та позитвними емоціями.

Купання в ємності зі стоячою водою, де хлюпочуться спітнілі люди, – не дуже приваблива перспектива. Мало того, що підібрати хороший купальник чи плвски непросто, ще складніше знайти потрібний басейн з належним рівнем очищення і, бажано, приємним дизайном. У пошуках літніх винятків доведеться гарненько поритися в Мережі або запитати поради у місцевих.

А можна покластися на вибір редакції GC, яка склала список з одинадцяти найкращих і по-справжньому унікальних басейнів з усього світу – від панорамного басейну на Балі з видом на річку Аюнг до «живого» басейну з рибками на Гаваях. Багато з них розташовані на курортах або в готелях, а значить доступ до них буде платним – і все ж $25 заощадять вам нерви, які неминуче доведеться витратити, штовхаючись ліктями з незнайомцями в стандартних переповнених купальнях.

Marina Bay Infinity Pool, Сінгапур

Панорамний басейн на даху 55-поверхового готелю Marina Bay Sands – найдовший у світі (за цим показником він майже в три рази перевершує Олімпійський басейн). Щоб поплавати з видом на сінгапурський горизонт, доведеться забронювати тут номер, який обійдеться недешево. Але це варто того – провести хоча б одну чарівну ніч в апартаментах класу люкс, подивитися на місто з висоти пташиного польоту крізь величезні панорамні вікна, оцінити меню хоча б в одному з 60-ти ресторанів, і, звичайно, вдосталь накупатися.

Басейн в Hotel du Cap-Eden-Roc, Франція

Антіб, що причаївся між Каннами і Ніццою на французькому Лазурному березі, змінить ваше уявлення про курортні міста. У готелі Hotel du Cap-Eden-Roc можна зануритися в басейн з підігрівом і насолоджуватися краєвидами Середземного моря, попиваючи улюблений коктейль. Це і є головна «родзинка» готелю: власник Антуан Селла побудував басейн ще в 1914 році, вибравши для облицювання незвичайний вулканічний камінь, базальт.

Природні басейни Порту-Моніж, Мадейра

За цими басейнами на португальському острові Мадейра наглядає зовсім не штат обслуги, а всього лише одна турботлива мадам – мати-природа (або, вірніше, Mãe Naturesa). Прозорі морські води природним чином наповнюють дрібні басейни з вулканічної лави. Порту-Моніж користується популярністю як у місцевих, так і у туристів, але місця, як правило, вистачає усім.

Басейн в готелі Hanging Gardens в Убуде, Балі

Балі славиться своїми пляжами – вони всюди милі оку. Але за особливими враженнями варто вирушити в густі тропічні ліси Убуда: тут розташовується один з найбільш вражаючих панорамних басейнів світу. Цей дворівневий гранітний басейн з приголомшливим видом на верхівки навколишніх дерев розташований в бутік-готелі Hanging Gardens of Bali, а спроектував його відомий індонезійський архітектор Попо Данес.

Басейн готелю Heritance Kandalama, Шрі-Ланка

В готелі Heritance на Шрі-Ланці є басейни на будь-який смак. І Калудія (природний басейн), і Рашмі (досить великий, щоб практикувати там водні види спорту) виразно хороші. Але все-таки вибирайте Каччан, панорамний басейн на березі озера Кандалама, де щовечора відвідувачі насолоджуються живою грою на флейті.

Басейн Нуна в Пунта-де-Міта, Мексика

Басейн Нуна в готелі Punta Mita Four Seasons відкритий від сходу до заходу сонця. Це панорамний басейн цікавої зігнутої форми з видом на Тихий океан, мальовничу берегову лінію Рів’єра-Наяріт і першокласний сусідній бар: тут вас чекають севічі, тако і коктейлі з льодом. Якщо пощастить, ви навіть зможете здалеку глянути на горбатого кита (особливо якщо приїдете сюди взимку).

Басейн King’s Pond в Four Seasons Resort Hualalai, Гаваї

У всіх туристичних брошурах King’s Pond в готелі Four Seasons Hualalai в Коні називають «акваріумом» – по суті це басейн для тих, у кого страх перед сильними течіями і акулами пересилює бажання скупатися в океані. У цьому басейні з вулканічного каменю разом з вами будуть плавати 4000 морських істот (майже сотня різних видів). Така незвичайна розвага сподобається як авантюристам і любителям сноркелінга, так і тим, хто вважає за краще милуватися тропічними рибками з висоти свого лежака.

Басейн Amangani в Джексоні, США

Не всі райські куточки світу розташовуються біля моря – деяким саме місце в горах. На курорті Amangani в Джексоні, штат Вайомінг, є чудовий панорамний басейн з підігрівом. Звідси відкривається приголомшливий вигляд на долину річок Тетон і Снейк в Скелястих горах. Це ідеальне місце, щоб розслабитися і зняти м’язову напругу після катання на гірських лижах або рафтингу.

Басейн заміського клубу Garden of the Gods Collection в Колорадо-Спрінгс, США

Щоб зануритися в панорамний басейн, вам буде потрібно забронювати номер в цьому приватному клубі. Зате ви гарантовано отримаєте приголомшливий вигляд на мальовничі скелі з червоного пісковика, верхівки яких тягнуться вгору, до яскраво-блакитного неба. Врахуйте, що вхід сюди доступний тільки гостям готелю.

Delano South Beach Pool в Маямі, США

Цей елітний панорамний басейн в Саут-Біч оснащений чудовим баром і затишними альтанками. До 17:30 сюди пускають тільки відвідувачів з абонементом, але пізніше ввечері він відкритий для всіх бажаючих.

Басейн Sagamore в Нью-Йорку, США

Жителі Нью-Йорка рятуються тут в літню спеку. На курорті Sagamore в Лейк-Джордж є як критий, так і відкритий басейн з підігрівом. Від виду на озеро Лейк-Джордж і гори Адірондак з майданчика відкритого панорамного басейну просто захоплює дух. Погодьтеся, такий пейзаж краще кахельної стіни з пожежною драбиною в звичайному громадському басейні.