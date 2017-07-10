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Всі так одержимі своєю зовнішністю: худнути і засмагати, відповідати ідеалам, підбирати одяг, щоб приховати недоліки. Якщо ви просто естет і нарцис, продовжуйте в тому ж дусі – на вас буде приємно дивитися, і це круто.

Але якщо ви хочете таким чином залучити потенційних партнерів і почати щасливі стосунки, не варто так багато приділяти цьому уваги. Є принаймні десять якостей, які приваблюють набагато більше зовнішності. І, що не менш важливо, допомагають зберегти стосунки та зробити їх щасливими.

Вміння слухати

Розмовляти вміють і люблять майже всі, а от слухати – одиниці. Якщо ви хоч раз спілкувалися з такою людиною, ви розумієте, про що йде мова.

Коли людина не чекає своєї черги заговорити, під час того, як говорите ви, або не перебирає, як тільки в її голові знайдеться щось подібне по темі.

Розмову можна підтримати, навіть не слухаючи, це не важко – кивати, говорити «угу» і не дивися у смартфон. А ось слухати – це ціле мистецтво, але це завжди відчувається і цінується. З такими людьми дійсно хочеться розмовляти.

Як розвинути вміння слухати? Намагайтеся концентруватися на тому, що говорить ваш співрозмовник і не відволікатися на свої думки. Зацікавтеся тим, що він говорить, а якщо ніяк не виходить – навіщо тоді взагалі розмовляти?

Уміння бути спонтанним

Одні люди люблять повну спонтанність в діях, інші вважають за краще сталість і надійність. Але в будь-якому випадку без частки спонтанності, фантазії і несподіваних вчинків «в потоці» буде нудно.

Просто так, без приводу, в будній день запропонувати сходити в ресторан (особливо якщо це не квітково-цукерковий період, а більш-менш стабільне і майже сімейне життя), просто так заспівати, коли гарний настрій, запропонувати розучити якийсь танець або катнутись на вихідних на природу, щоб знайти неймовірно красиву місцину.

Спонтанність не дозволяє стосункам стати частиною сірих буднів, робить їх цікавими і барвистими, забезпечує багато приємних спогадів.

Як розвинути в собі спонтанність? Частіше слухайте себе, чого хочете саме ви. Ще не важливо, оцінять ваші пориви чи ні, головне, щоб з’явилися якісь бажання.

Робити щось добре

Не важливо, чого стосується ваше вміння – класно керувати автомобілем, віртуозно грати на гітарі або вишукано розмовляти трьома мовах. Людей завжди захоплює чужа майстерність, чого б вона не стосувалася.

Як навчитися? Просто знайдіть собі улюблену справу і відточуйте навички до досконалості. До речі, якщо у вас немає стосунків у даний момент, це допоможе їх завести – як тільки ви занурюєтеся в улюблену справу і забуваєте про бажання завести стосунки, вони чарівним чином з’являються у вашому житті.

Бути самодостатнім і задоволеним усім

Люди, які задоволені тим, що у них є, більш привабливі, ніж ті, які постійно скаржаться і мучаться від того, що їм чогось не вистачає. Якщо ви задоволені своєю зовнішністю, ви виглядаєте набагато привабливіше, ніж якщо вважаєте себе жирним виродком.

Якщо ви задоволені своєю роботою, ніхто не назве вас невдахою.

Як навчитися задовольнятися тим, що є? Звісно, це не так просто, але можливо. Для початку можна перестати порівнювати себе з іншими, потім знайти, що у вашому житті йде добре, і відчувати вдячність за це.

Відсутність нездорових «загонів»

Якщо ви стежите за фігурою і намагаєтеся їсти більше овочів – це чудово, але якщо виносите мозок персоналу піцерії, вимагаючи зробити для вас піцу без тіста – це зовсім інше.

Це стосується всіх ваших принципів і захоплень – у всьому треба знати міру, а хвороблива залежність від якоїсь поведінки нікого не тішить.

Як позбутися від занадто сильних залежностей? Спочатку треба взагалі зрозуміти, чи є вони у вас. А для цього запитайте у кращих друзів і родичів – хай чесно скажуть, що вони думають з цього приводу. Швидше за все, вони навіть говорили вам про це раніше, але ви не звертали уваги.

Бути справжнім

Можна придумати собі безліч фальшивих образів, прикриватися ними і навіть вживатися в них, але люди завжди відчувають фальш і цінують справжні особистості.

Це не означає, що ви будете простим, як двері. Це означає, що ви не будете приховувати свої почуття, і не будете «підробляти їх». Ви відкрито посміхаєтеся і смієтеся, чи не соромитеся своїх поривів, бажань і захоплень.

Як стати справжнім? Усвідомити, що у вашому образі є маскою (іноді це не так просто), зрозуміти, навіщо ви її наділи і переглянути ставлення до себе.

Здатність піти на компроміс

Уміння піти на компроміс, а головне – бажання шукати його, це ознака того, що людина готова до довгих і щасливих стосунків.

Якщо ви не шукаєте компромісів, а змушуєте партнера у всьому підкорятися вам, значить, ви його не поважаєте, і рано чи пізно йому це набридне.

Якщо ж навпаки, завжди підкоряється і поступаєтеся, набридне вам – тривалий період мовчання закінчиться вибухом і ви самі розірве стосунки.

Що ж робити? Завжди ставте себе на місце іншої людини. Наприклад, ви працюєте вдома і після роботи хочеться прогулятися, щоб розім’яти м’язи, покататися на ковзанах або зайнятися іншим активним спортом.

А ваша друга половина весь день на ногах і йому або їй взагалі не хочеться активності ще й у вечірній час. Замість того, щоб скандалити і змушувати, спробуйте уявити себе на місці вашої коханої людини – вам би захотілося кудись вибиратися після цілого дня активності?

Як тільки ви поставите себе на місце іншої людини, зможете заспокоїтися і знайти компроміс.

Турбота

Майже всі люди люблять, коли про них піклуються (звичайно, без фанатизму). Це можливість без слів сказати «я тебе кохаю», «ти мені не байдужий чи байдужа».

Відволікти, коли бачиш, що людина сумує або запитати, що сталося і вислухати всі проблеми. Якщо людина захворіла, піклуватися про неї так, як це робили б батьки. Навіть просто купити улюблені ласощі, просто так, коли тебе не просили про це.

Як навчитися піклуватися про інших? Якщо ви звикли думати тільки про себе, буде нелегко почати піклуватися про інших. Але якщо ви з ніжністю ставитеся до іншої людини, буде не так важко придумати, чим їй допомогти і який зробити сюрприз.

Почуття гумору

Веселих людей люблять всі, вони заряджають позитивом, з ними хочеться перебувати поруч. Взагалі, почуття гумору є майже у всіх, тільки воно часто не збігається – смішними здаються різні речі. Але це вже залежить від виховання, оточення та інших факторів.

У будь-якому випадку, з людиною, яка частіше посміхається, ніж супиться і не проти від душі посміятися, набагато приємніше спілкуватися.

Як розвинути почуття гумору? Ніяк. Воно у вас вже є, може бути, ви просто соромитеся жартувати при недостатньо знайомих людях або вважаєте своє почуття гумору дивним. Це не так уже й важливо – якщо ви не соромитеся бути собою, люди приймають вас таким, яким ви є.

Бути сильним

Це цінується не тільки в чоловіках, але і в жінках. Ніхто не хоче бачити поруч із собою розмазню, яка не може впоратися зі своїми проблемами, не кажучи уже про те щоб допомогти і підтримати у важкій ситуації.

Внутрішня сила, здатність вирішувати свої проблеми, не зриваючись на інших людях, вміння підтримати і допомогти – це набагато цінніше, ніж приємна зовнішність.

Як розвинути в собі внутрішню силу? Це довгий шлях самовдосконалення, коли ви вирішуєте відтепер не скаржитися на негаразди і сприймаєте всі свої проблеми, як захоплюючі квести, які треба виконати.

Усвідомлення своїх страхів і боротьба з ними, подолання себе в досягненні мети і багато іншого. Напевно у кожного з вас є своє визначення «сильної людини», ось до нього і прагніть.

А що ви більше цінуєте в людині – зовнішність чи певні внутрішні якості? Якщо останнє, то які?