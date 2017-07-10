Facebook Twitter Google+

Сучасний ритм життя не дає часу і можливості повноцінно відпочити, розслабитися, виспатися. Через це багато хто відчуває хронічну втому і занепад сил. Якщо ви постійно відчуваєте втому, то ці прості поради саме для вас!

Намагайтеся більше ходити пішки

Піша ходьба на свіжому повітрі – це найкраще кардіо-тренування для зміцнення вашого здоров’я. Не важливо яка саме це прогулянка, після робочого дня, або вихідні на природі, та вам потрібно в легкому темпі проходити щодня кілька кілометрів. Така прогулянка не займе надто багат очасу, але користь принесена від неї буде помітна практично відразу. Так само, піша хода сприяє травленню і спалюванню зайвого жиру.

Побільше обіймів і поцілунків

Не соромтеся цілувати свою кохану людину. Всього лише 10 секунд ніжних поцілунків в міцних обіймах подарує Вам заряд ендорфінів на цілий день, що в наслідку добре позначиться на вашій імунній системі та хорошому настрої. Психологи також встановили, що кожній людині щодня необхідно мінімум 8 обіймів.

Більше посміхайтеся

Починайте день з посмішки, а не з невдоволення. Посміхніться собі у відображенні дзеркала, посміхніться рідним, посміхніться світу навколо. Будь-які неприємності зустрічайте з посмішкою на обличчі, не дратуйтесь через дрібниці. Щастя йде на зустріч щасливим людям. Посмішка як бумеранг, і скільки ви посмішок шлете цьому життю, стільки посмішок і повертається до вас назад. Так само під час посмішки, мозок автоматично виділяє гормон щастя, що одразу робить вас щасливішими і бадьорішими.

Додайте трохи веселки у своє харчування

Кожен день намагайтеся вживати трохи фруктів і овочів. Не консервовані та мариновані, а саме свіжі овочі і фрукти дають вам той заряд бадьорості і вітамінів, яких так не вистачає організму.

Правило трьох укусів

Забудьте про дієти, забудьте про обмеження. Їжте що завгодно, але із не надто корисної їжі тільки на три укусу. В результаті і фігура буде в порядку, і ви будете задоволені, так як зуміли себе задобрити.

Не забувайте про клітковину

Більшість людей не вживає достатньої кількості клітковини, а саме клітковина так потрібна для повноцінного травлення і захисту прямої кишки від раку. Через це і з’являється важкість у шлунку і бажання полежати на дивані та нічого не робити, то ж що не забувайте про цільні зерна, морку та шпинат, а також червоний перець.

Думайте що пити

Недостатня кількість рідини в організмі знижує працездатність як тіла, так і мозку! Тому не забувайте вживати достатню кількість води. Не чай, каву або сік, а саме воду.

Так само варто пам’ятати про те що вживання алкоголю призводить до ще більшого обезводнення організму, завдяки чому вгамовувати спрагу пивом не рекомендується.

Висипайтеся

Сон – це основа гарного самопочуття і запасу енергії на цілий день. Для кожної людини норма сну різна, одній досить чотирьох годин, а комусь всіх вісім, а хтось любить подрімати ще й в обід. Головне правило для того, щоб добре висипатися – це постійно однаковий режимний сон, а так само за дві години до сну не вживайте ні алкоголю, ні кави або чаю та ніякої жирної їжі. Все це тільки заважатиме глибокому і спокійного сну.

Більше бувайте на свіжому повітрі

Багато досліджень вже показали нам, що прогулянки на свіжому повітрі позитивно впливають на наше здоров’я, так як перебуваючи на сонці наш організм виробляє вітамін D, що добре позначається на нашій шкірі та організмі загалом. Навіть якщо ви працюєте в офісі з ранку до вечора, то завжди можете пройтися пішки перед роботою і з роботи зайвий кілометр, в обідню перерву вийти хоча б на півгодини з офісу і насолодитися свіжим повітрям та співом птахів.

Іноді нічого не робіть

Час від часу влаштовуйте собі день байдикування, ні про що не думайте і нічого не робіть. Просто байдикуйте. Робіть тільки те, що не вимагає від Вас ніяких розумових або фізичних зусиль. Сходіть в парк або в кіно, полежте і подивіться у вікно, помедитируйте або влаштуйте собі спа на дому. Також корисно влаштувати собі розвантажувальні дні, щоб ваше тіло теж відпочивало разом з вами. Такі дні дозволять мозку і тілу відпочити, набратися сил і зібратися для того, щоб на наступний день з новими силами піти в бій.