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Відомо, що колір предметів і середовище, які оточують людину впливає на її настрій та сприйняття усього загалом, власне, і на здоров’я! Який же цей вплив?

Так, червоний колір – найгарячіший у спектрі. Він сильніше всіх діє на людину: підвищує імунітет і активність, подразнює зір, підвищує артеріальний тиск і прискорює обмін речовин.

Помаранчевий колір, як і червоний, «будить» біоенергетику та імунні сили організму. Крім того, він каталізує апетит, своєю сонячною життєрадісністю знімає наслідки стресів, підвищує обмінні процеси в організмі.

Жовтий – колір сонця і тепла. Він викликає життєрадісність і доброту, надає впевненість. Жовтий корисний при захворюваннях травної системи.

Зелений колір – майже нейтральний, колір молодості та весни. Він покращує зір, заспокоює нервову систему, сприяє відпочинку після напруженого дня. Цей колір сприяє також згасання запальних процесів, загоєнню ран, виліковує безсоння.

Блакитний – допомагає розслабитися і заспокоїтися. Він сприятливо впливає на нервову систему, заспокоює дратівливих і запальних людей. Корисний для кровотворення, при хворобах жовчного міхура і печінки.

Синій холодний колір діє заспокійливо на нервову систему. Він корисний при аритмії, тахікардії, при серцевій недостатності. Цей колір знижує втому і допомагає сконцентрувати думки.

Фіолетовий – найзагадковіший колір. Залежно від характеру він діє на людину по-різному. Спокійним людям він допомагає наповнитися енергією і розслабитися, дратівливим і запальним – абстрагуватися, а веселих людей змушує задуматися і помовчати. Людей із слабкою нервовою системою він пригнічує та може викликати меланхолію і депресію.