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Багатьом батькам це не сподобається, але дослідження в області генетики виявили, що інтелект передається від матері, від жіночої Х-хромосоми.

Х-хромосома має тисячі генів, і деякі з них впливає на когнітивні функції. – Доктор Кейт Вітт.

До недавнього часу вважалося, що обоє батьків мають приблизно однаковий вплив на інтелект дитини. Однак з’ясувалося, що жінки набагато більше впливають на когнітивні здібності дитини.

Проте важливо розуміти, що дане дослідження досить-таки спірне. Більшість досліджень, що претендує на відкриття в області загадкового функціонування інтелекту, часто викликає палкі дебати. Безумовно, сама генетика є комплексна і багатостороння наукова арена. Вивчення питань генетики триває, і кожне нове дослідження заперечує або серйозно змінює попереднє.

Незалежно від живих дискусій, буде корисно уявити (або інтерпретувати) результати досліджень об’єктивно. У будь-якому випадку, це дослідження цікаве. Зрештою, наша мета – знання.

Роль хромосомів X та Y

Багато людей мало що розуміють в генетиці, тому необхідно пробігтися по деяким важливим фактам, які полегшать читання і розуміння даної статті.

– Хромосома являє собою ниткоподібну структуру, що складається з нуклеїнових кислот і білка. Хромосоми несуть генетичну інформацію.

– Кожна людина має одну пару хромосом в кожній клітині.

– Жінки мають дві X-хромосоми. Чоловіки мають одну Х-хромосому і одну Y-хромосому.

«Обумовлені гени»

Обумовлені гени, у базовому сенсі, це гендер-специфічні гени. Як правило, генетичні властивості обумовлених генів або активовані, або деактивовані в залежності від конкретного призначення і, відповідно, самих генетичних властивостей.

Обумовлені гени містять систему «маркування», що складається з біохімічного матеріалу. Дана система маркування дозволяє дві речі: (1) відстежувати точку походження гена, і (2) визначати активований і деактивувати стан. Активовані гени будуть впливати на генетичний розвиток, а деактивовані гени не будуть.

Другий момент, якщо на індивідуальні характеристики впливають гени мати, то батьківські гени деактивуються. Або навпаки.

Механізм обумовлених генів формує основу для вивчення інтелекту.

Результати дослідження і пов’язана з цим історія

Вважається, що на процес пізнання впливає, головним чином, Х-хромосома. Теоретично, найбільш ймовірно, що жіночі гени впливають на пізнання, так як жінки мають дві Х-хромосоми, а чоловіки одну. Звичайно ж, теорія не ґрунтується тільки на кількості Х-хромосом.

Ось де в гру вступають обумовлені гени (ПАМ’ЯТАЄТЕ?). Інтелект вважають абсолютно обумовленим геном, успадкованим від матері.

У цьому дослідженні вчені використовували генетично модифікованих мишей, щоб перевірити свою гіпотезу. Вони виявили, що на стадії ембріонального розвитку материнський генетичний матеріал домінував у розвитку черепно-мозкового ділянки і набагато менше впливав на розвиток всього тіла. Випробовувані миші з домінуючим батьківським генетичним матеріалом мали більш розвинене тіло, але їх мозок і череп були меншими.

На додаток до розмірів черепа і мозку, дослідники зробили і інші цікаві відкриття. По-перше, вони ідентифікували 6 ділянок мозку, які містять і материнські, і батьківські гени. По-друге, вони не виявили батьківського генетичного матеріалу в корі головного мозку, який відповідає за виконавче функціонування, а саме, за мову, планування, логічне мислення і просунуте мислення.

Ідея про те, що матері мають більший вплив на інтелект дитини, не є новою. У 1984 році, в Кембриджському Університеті предметом вивчення були і питання розвитку мозку ( «коеволюція»), і геномної обумовленості. Вчені прийшли до висновку, що материнська генетика надає більший вплив на розумові центри мозку.

Тепер перенесемося в даний час: схожі результати були отримані, як і під час вищеописаного експерименту.

Під час одного вартого уваги дослідження, проведеного вченими з урядового агентства в Шотландії, вивчалася група з 12 686 осіб у ​​віці від 14 до 22. Щороку вчені брали інтерв’ю у випробовуваних, спостерігаючи за їх інтелектуальним розвитком, беручи до уваги різні чинники: від освіти до етнічної приналежності. Вчені зробили висновок, що IQ матері є найкращим показником інтелекту дитини.

Висновок

Без сумніву, результати даного дослідження, як будь-яких інших, що стосується інтелекту, будуть і надалі оцінюватися і пильно розглядатися. Як було сказано раніше, жодне наукове дослідження в галузі розвитку інтелекту не буде повністю прийнято усіма.

Однак єдиний висновок, який можна зробити, звучить так: матері мають значний вплив на когнітивні здібності дитини. І це не тільки внаслідок генетики. Далеко ні. Харчування і виношування дитини безпосередньо впливають на її інтелектуальний розвиток – ці два відповідальні завдання знаходяться під контролем матері. Більше того, особливий зв’язок між матір’ю і дитиною дає стимул для дослідження світу і поведінки у проблемних ситуаціях.

На закінчення хочеться сказати, що жінки відіграють набагато більшу роль в інтелектуальному розвитку дітей, ніж це можуть довести генетичні експерименти. Проте, результати цих та інших досліджень, здається, підкріпити думку, що наші мами дають нам силу розмумові здібності.

ДЯКУЮ, МАМО!

Джерело Power Of Positivity