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При побудові нових стосунків (а ви ж хочете, щоб вони були якісними?), керуйтеся простим здоровим глуздом. Початок спілкування – це шлях, який слід прокладати акуратно і ретельно, продумуючи кожен наступний крок.

Не намагайтеся вгадувати, що думає або хоче ваш партнер, щоб не наробити дурниць і не спровокувати непотрібні суперечки та розбіжності, і постарайтеся дотримуватися основних правил для нових стосунків, щоб вони стали максимально приємними для вас обох.

1. Публічне вираження почуттів

У людей різні рівні комфорту, коли мова йде про поведінку пар в суспільстві. Знайдіть межу, яка зручна для вас обох (триматися за руки, обніматися і т.д.) і не порушуйте її, оскільки ставлення до цього питання у вас може бути різний.

2. Один день в тиждень

Встановіть собі один день кожного тижня, коли ви будете проводити час тільки вдвох, не привертаючи нікого більше в свою компанію. Спільне проведення часу – це показник «здоров’я» для будь-яких стосунків.

3. Не душіть своєю увагою

Бути разом – здорово, а ось вести себе як сіамські близнюки – ні. Поважайте простір один одного і не жахайтесь і лютуйте, якщо партнер попросить трохи вільного часу для себе.

4. Не кажіть про майбутнє, поки не прийде час говорити про майбутнє

Ніщо так не лякає чоловіка, як перспектива мати дітей, перш ніж він насправді готовий їх мати. Не думайте, що партнер не хоче бути з вами, якщо він ухиляється від розмов на цю тему. Він просто отримує задоволення від того, що є, і не зовсім готовий до збільшення кількості людей у ​​вашій інтимнії компанії.

5. Налагодьте теплі стосунки з друзями вашого партнера

Це не означає, що їм потрібно активно втиратися в довіру і зі шкіри геть лізти, щоб сподобатися, але для нього (і вас) буде приємно, якщо ви станете відчувати себе комфортно в колі його друзів.

6. Але не забувайте своїх власних друзів

Не відштовхуйте своїх власних друзів, які були поруч з вами до появи вашого партнера. Якщо раптом ваші нові стосунки не спрацюють, то вам завжди знадобиться це коло підтримки з людьми, які зрозуміють та розрадять.

7. Не приховуйте свого минулого

Вам не потрібно розповідати партнеру про смішну інтрижку зі своїм університетським викладачем, але і приховувати, що ви підтримуєте дружні стосунки зі своїм колишнім, теж не варто. Інакше ваш новий партнер може зіткнутися з вами двома на вулиці та дуже здивуватися.

8. Надмірні ревнощі

Не починайте скандал тільки тому, що він глянув на привабливу дівчину, що сиділа за сусіднім столиком. Те ж саме стосується і вашого партнера щодо вас. Надмірні ревнощі і почуття власності ще ніколи до добра не доводило.

9. Не розповідайте про свої стосунки

Це ваші особисті стосунки, а не новий сюжет «Санта-Барбари» для ваших друзів і знайомих. Не потрібно розповідати про те, що відбувається між вами в побуті та у спальні, в курилці з колегами чи після зайвого бокалу вина або чогось міцнішого.

10. Не грайте в ігри

Не змушуйте його гадати, що ви насправді маєте на увазі, не грайте в ігри і не кажіть багатозначними загадками. Загадка – це цікаво, але з часом це набридає, і тоді починаються роздратування і конфлікти.