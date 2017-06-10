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Дитинство – це особливий період в житті кожного: час відкриттів, ігор, чудес і веселощів при пізнанні навколишнього світу.

У батьків же може виникнути почуття занепокоєння, так як вони прагнуть забезпечити здоров’я і щастя для дитини.

Звичайно, життя – це низка подій (і для дитини, і для батьків), які впливають на дитячі роки. Незалежно від обставин, щастя дитини майже завжди стоїть на першому місці у тих, хто її любить.

Мені здається, одна з найбільших удач у житті людини – це щасливе дитинство!

, – Агата Крісті.

У даній статті ми розглянемо 10 науково доведених порад, які допомагають забезпечити щасливе і здорове дитинство.

Якщо ви батько/мати, або тільки хочете ними стати, чи ви просто любите дітей, прочитайте цю статтю, і ви краще почнете розуміти, як зробити дитину більш здоровою і щасливою.

1. Дайте їм багато часу для гри

Гра – це основна відповідальність дитини, або, принаймні, так має бути. Так, у дітей буде домашнє завдання, позакласні заняття і так далі, але з малих років і до підліткового віку вони повинні мати свободу просто повеселитися.

Пітер Грей, дитячий психолог і професор Бостонського Коледжу, стверджує: «Діти найбільше отримують уроків у житті від інших дітей, а не від батьків … вони не можуть навчатися у батьків чи, з малою ймовірністю, що навчаться від них». Тому, скажіть їм: «Іди на вулицю і грайся!»

2. Ведіть суперечки і важкі дискусії в іншому місці

У дитячі роки мозок дитини розвивається з неймовірною швидкістю. Коли діти бачать або чують про дорослі проблеми або невизначеності, то це може мати негативний вплив на сприйнятливий психологічний стан дитини. Дитина може вирости тривожною і невпевненою.

Діти не повинні чути напружених розмов дорослих. Абсолютно не час.

3. Не порівнюйте їх з іншими

У сучасному суспільстві культ успіху може спонукати батьків прищепити дитині відчуття суперництва. Деякі батьки роблять це шляхом порівняння своїх дітей з іншими. Іноді батьки вказують на бажані особисті якості в одній дитині, сподіваючись, що вони проявляться у іншої.

Дослідники вважають, що тенденції до порівняння можуть зіграти злий жарт і відіграти зворотний ефект на впевненість та самооцінку дитини.

4. Навчіть їх отримувати користь з негативних емоцій

Абсолютно очевидно, що дитина не зріла. У кожної дитини трапляються спонтанні спалахи гніву, печалі, тощо. Така поведінка дає батькам добрий ѓрунт для виховання.

Доктор Джон Готтман з Вашингтонського Університету наводить як приклад поширену тактику дорослих у відповідь на погану поведінку дитини (на її негативні емоції) – покарати. Кращий спосіб дій в цьому випадку – дати зрозуміти дитині, що усі відчувають негативні емоції, і знайти способи навчити дитину, як справлятися з емоціями конструктивно.

5. Визнавати їх зусилля

Дитина досягне того віку, коли усвідомить, що необхідно наполегливо працювати для руху вперед. Дуже важливо відзначати зусилля дитини, коли вона змушує себе щось виконати.

Говорячи про когнітивні завдання в дитячому періоді, доктор Карол С. Дверк зі Стенфорда зазначає: «Наша рекомендація батькам – робити акцент на процесі, в який залучена дитина, наприклад, коли вона наполегливо намагається або концентрується на завданні. Тобто слід фокусуватися на конкретних речах, які робить дитина, замість фраз «ти такий розумний, ти здатний до цього».

6. Цінуйте сімейні традиції

Наявність багатьох спільних справ, якими члени сім’ї разом займаються, то це добра ознака стабільної сім’ї. Стабільність – дуже важливий аспект розвитку для дитини.

Згідно Інституту Дитячого Розвитку, спільне сімейне проведення часу має 5 основних переваг:

дитина відчуває себе важливою і що її люблять;

дитина бачить позитивні дорослі якості;

батьки можуть звернути увагу і дізнатися про слабкі сторони дитини, а відповідно краще їх навчити;

дитина може висловити свої думки і почуття;

батьки і дитина зміцнюють зв’язок один з одним.

7. Дозвольте їм ризикувати

Діти повинні бути під певним наглядом, але батьки можуть перегнути палку, відстежуючи кожен крок. «Надмірна опіка» є контрпродуктивною для розвитку.

У статті, опублікованій в журналі шкільних психологів і консультантів, дослідники пишуть: «Надмірна турбота про дитину і її уявних потреб спонукає батьків знизити їх вимоги до дитини і веде до того, що дитина рідко стикається з неблагополучними ситуаціями, рідко справляється з ними і не набуває стресостійкості, зрілості та інших істотних життєвих навичок ?? Останнє дослідження говорить про те, що така ймовірність існує».

8. Виховайте почуття (особистої) відповідальності

На додаток до попереднього пункту, важливо дозволяти дітям виконувати обов’язки (наприклад, домашнє завдання, допомога по дому), не контролюючи їх кожен крок.

Чому? На думку дитячих психологів, надмірний контроль може призвести до формування певного ставлення дитини: «Я не в змозі це зробити сам». Хоча увага, і навіть дисципліна, необхідні для дитини, щоб вона усвідомлював наслідки відмови від відповідальності, надмірний контроль неефективний.

9. Створюйте щасливі моменти

В експериментальному дослідженні, проведені професором з Гарварда, дорослі, які викликали з пам’яті дитячі спогади «(здавалося) виявляли витончене почуття моральної чистоти».

Дослідники відзначили, що учасники, які «активно пам’ятали своє дитинство», «більше прагнули допомогти експериментаторам в додаткових завданнях, вони різко засуджували неетичну поведінку і жертвували гроші на благодійність».

Тому, створюючи щасливі спогади для дітей, ви, ймовірно, готуєте їх бути щасливим і доброзичливий у дорослому житті.

10. Будьте щасливі й самі!

Діти вчаться тому, що вони бачать і чують, хорошому і поганому. Якщо дорослий показує позитивну поведінку, то, найімовірніше, що дитина буде його повторювати. Згідно думки Каролін Коуван, психолог з Каліфорнійського Університету: «Діти погано переносить, коли батьки не піклується про самих себе і свої стосунки».

Джерело Power Of Positivity