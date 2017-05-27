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У березні Ілон Маск заявив про амбітний проект поєднати людей і машини за допомогою нейрокомп’ютерного інтерфейсу під назвою Neuralink.

Технологія буде мати форму «нейронного мережива»- з сітки електродів, що вводиться у мозок – яке доповнить людський мозок, додасть ще один шар до кори і лімбічної системи, здатної спілкуватися з комп’ютером (тобто зробить з нас кіборгів в прямому сенсі). В теорії все це призведе до створення інтерфейсу, який можна буде оновлювати та покращувати та використовувати абсолютно по-різному, наприклад:

Керувати комп’ютерами силою думки

Мізки і технології працюють з використанням одних і тих же векторів: електрики і даних. Нейронне мереживо Маска буде системою, яка забезпечить їм можливість безпосередньо спілкуватися між собою. Філіп Альвельда, менеджер програми Neural Engineering System Design, повідомляє наступне: «Кращі сучасні системи нейрокомп’ютерних інтерфейсів подібні двом суперкомп’ютерів, які намагаються спілкуватися між собою із застосуванням старого модему. Уявіть, що буде, коли ми покращимо наші інструменти». Застосування будуть варіюватися від віддалених операцій за допомогою технологій до повністю невловимих і безголосих операцій з комп’ютером. Вчені з Кореї вже використовували НКІ (нейрокомп’ютерний інтерфейс) для управління черепашками.

Оновлення свідомості або зв’язок з ким-небудь ще

Задумка Маска могла б одночасно ініціювати мозкову діяльність і контролювати її. Ця технологія не обов’язково повинна бути одностороннім потоком зв’язку, вона зможе як відправляти повідомлення, так і створювати інформацію в мозку. Інтерфейс з високою пропускною спроможністю може забезпечити бездротову передачу інформації в хмару, на комп’ютери або навіть безпосередньо в мозок інших людей зі схожим інтерфейсом в голові. Існує також можливість завантаження контенту для розширення вашої свідомості: приблизно так само, як Нео вчив кунг-фу в «Матриці». Хоча спочатку випробування поліпшення інтелекту не були особливо успішними, якщо мозок і комп’ютер будуть розмовляти однією мовою, комп’ютери зможуть передавати інформацію в мозок. В даний час ці технології використовуються для того, щоб дозволити паралізованим людям спілкуватися зі світом, але цим їх потенційне застосування не обмежується.

Біонічні кінцівки, які не відрізняються від справжніх

Як частина такого двостороннього комунікаційного потоку, роботизовані кінцівки можуть передавати «м’ясисті» повідомлення, будучи підключеними до існуючих нервовим структурам. Замість того щоб змусити мозок вчитися використовувати нову частину нервової системи, роботизовані кінцівки можна було б легко і швидко інтегрувати в систему. Це може революціонізувати протезні кінцівки для інвалідів, а також спонукати людей позбавлятися від своїх біологічних рук на користь механічних надцінцівок. Хто знає?

Емоційно обізнані технології

Оскільки комп’ютери і мізки навчаться говорити на одній мові, емоції можна було б зчитувати як дані за допомогою електродів. Сприйняття технологій людиною зміститься від простого усвідомлення до повного розуміння. Роботи-помічники зможуть адаптуватися до вашого емоційного стану, а не просто відповідати на команди. У фотографії та відео також будуть вбудовуватися емоційні метадані, а значить ви зможете відчути чужі відчуття при перегляді.

Ігри наступного покоління, що адаптуються

У ігор є одна проблема: якщо їх проходити повторно, вони швидко набридають; люди пристосовуються, удосконалюються, їх обмежують програмні сюжети. НКІ можуть поліпшити цю ситуацію, зробивши ігри чуйними до того, що відчуває ваш мозок, щоб вони завжди були на крок попереду і практично безмежні. Особливо це є можливим в жанрі страшилок, коли ворог з’являється в момент, коли ви найменше очікуєте його зустріти.

Звичайно, це лише кілька прикладів. Одне зрозуміло точно: світ вже не буде колишнім. Питання лише в тому, коли це станеться?