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Днями в Китаї була запущена у експлуатацію і підключена до місцевої електромережі найбільша в світі плавуча сонячна електростанція.

У Піднебесній довгі роки розвивали своє виробництво, щоб забезпечити собі лідируючу позицію і обійти інші держави за обсягами випущеної продукції. В результаті країна почала задихатися від смогу гігантських фабрик і заводів. Потрібно було терміново щось робити, тому керівництво держави вирішило в екстреному порядку переходити на альтернативні джерела енергії. Днями влада Китаю оголосила, що найбільша в світі плавуча сонячна електростанція, нарешті, була запущена в експлуатацію і підключена до місцевої електромережі.

Нова плавуча електростанція, що розташована поблизу міста Хуайнань в провінції Аньхой, має потужність 40 мегават і була розроблена інженерами компанії Sungrow Power Supply Co. Особливо іронічно у всій цій історії те, що електростанція була розміщена в районі затопленого вугільного кар’єру, який колись забезпечував країну викопним паливом, що забруднювало атмосферу. У минулому році на воду вже була спущена 20-мегаваттна сонячна електростанція, але Китай планує активно нарощувати кількість подібних конструкцій в найближчі роки.

Плавучі сонячні електростанції стають все більш популярними завдяки їх унікальному дизайну і відсутності необхідності виділення ділянки землі для їх розміщення. Крім усього іншого, такі станції уповільнюють випаровування води, що вчені вважають плюсом для екології. А низька температура біля поверхні моря або океану дозволяє ефективно охолоджувати фотоелектричні панелі та знижує ризик їх виходу з ладу. До 2020 року Китай планує збільшити кількість енергії, одержуваної від сонячних електростанцій до 20% від загального споживання.