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19 та 20 травня у Львові відбулося відкриття нового клубу Malevich: concert arena & night club.

Відвідувачів клубу були приємно вражені cучасним дизайном, професійним світлом, потужним звуком від Mag на 56 кВт, а ще сценою на 110 м2 і залом, що вміщує 1400 гостей. Із такими характеристиками новий клуб впроваджує нові стандарти нічного життя міста.

Хедлайнерами відкриття стали український гурту O.Torvald та румунський музичний дует Fly Project. В новому закладі наприкінці травня вже анонсовані виступи Ніно Катамадзе, Ляпіса, Арсена Мірзояна, ONUKA та інших іменитих зірок.

Напевно, у Львові і Західній Україні – це перший клуб, який можна назвати справді клубом, тому що він передбачає чимало можливостей

“Ми можемо бути концертним майданчиком і майданчиком для будь-яких івентів, для будь-яких презентацій, для будь-яких конференцій. Можемо бути майданчиком для гучних вечірок, препаті та афтепаті. Унікальність в тому, що у клубі можна відчути ефект стадіону. Коли у великому залі збираються люди, які спільно створюють святкову атмосферу”, – розповів арт-директор закладу Юліан Фінюк.

До Вашої уваги фото із відкриття Malevich: concert arena & night club:























Більше фото за посиланням.

+ Відео: