Рада міністрів Євросоюзу 11 травня схвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.

Церемонія підписання надання Україні безвізового режиму, як очікується, відбудеться 17 травня в Європейському парламенті у Страсбурзі в рамках пленарного засідання, яке відбудеться з 15 по 18 травня, її має намір відвідати президент Петро Порошенко.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і фактично «безвіз» набуде чинності орієнтовно 11 червня.

the council has approved visa lib for #Ukraine. now only signature on 17 May, 14.30 CET left.

