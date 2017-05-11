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17 травня документ буде підписаний і через 20 днів після офіційної публікації він набуде чинності.

Рада міністрів Євросоюзу 11 травня схвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.

Церемонія підписання надання Україні безвізового режиму, як очікується, відбудеться 17 травня в Європейському парламенті у Страсбурзі в рамках пленарного засідання, яке відбудеться з 15 по 18 травня, її має намір відвідати президент Петро Порошенко.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і фактично «безвіз» набуде чинності орієнтовно 11 червня.

the council has approved visa lib for #Ukraine. now only signature on 17 May, 14.30 CET left. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 11, 2017

«17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави української держави», – відреагував на рішення Ради ЄС президент України Петро Порошенко.

ТАК! Ми це зробили!

Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізовий в’їзд pic.twitter.com/CAlUGRCpcA — Петро Порошенко (@poroshenko) May 11, 2017

«Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і через двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть «зелене світло» власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок», – цитує президента його прес-служба.

У квітні посли Європейського союзу схвалили рішення про візову лібералізацію для України. А перед цим, Європарламент на засіданні підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.

В ЄС раніше заявляли, що безвіз для українців може запрацювати у червні. Для безвізових поїздок громадянам України потрібно отримати біометричний паспорт.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Джерело Радіо Свобода