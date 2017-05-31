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Гурт Океан Ельзи вирушив у заключну частину “Світового туру 2016-2017” на підтримку альбому “Без меж”.

Нагадаємо, що тур розпочався ще в травні 2016 року великим концертом у Маріуполі. До травня 2017 року концерти вже пройшли у 57 містах, 28 країнах, на 4-х континентах – Європа, Північна Америка, Азія та Австралія.

А з 21 травня по 17 червня 2017 р. в Україні пройдуть фінальні 12 концертів.

Протягом першої частини туру гурт мав безліч цікавих, смішних, а інколи, як, наприклад в Римі, де музиканти відчули на собі землетрус восени 2016 року, й екстремальних історій. Та й шлях додому з австралійського Сіднея, що склав 26 годин в дорозі, теж запам’ятався 😉

Були міста, в яких ОЕ виступали вперше. Це і австралійській Мельбурн та Сідней, американський Сіетл, Софія (Болгарія), Стокгольм (Швеція), Дубаї (ОАЕ), Лієпая (Латвія), Дублін (Ірландія).

Відзначимо, що у Нью-Йорку та в Лондоні цього разу концерти пройшли, без перебільшення, в знакових для багатьох музикантів залах: The Theater at Madison Square Garden (Нью-Йорк) та легендарному Apollo (Лондон).

Проте завершувати великий тур по континентах та країнах вирішили вдома, в Україні.

Найближці концерти відбудуться в Ужгород (1.06), Полтава (7.06), Кривий Ріг (11.06), Херсон (13.06), Біла Церква (15.06) та заключний концерт 17 червня у Львові.

Квитки можна придбати тут.