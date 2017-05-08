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У вівторок, 9 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2017 у Києві. Трансляція розпочнеться о 22:00.

За місце у фіналі конкурсу поборються представники 18 країн.

Хто виступає у першому півфіналі Євробачення-2017:

1. Швеція. Robin Bengtsson “I Can’t Go On”

2. Грузія. Tamara Gachechiladze “Keep The Faith”

3. Австралія. Isaiah “Don’t Come Easy?”

4. Албанія. Lindita “World”

5. Бельгія. Blanche “City Lights”

6. Чорногорія. Slavko Kalezić “Space”

7. Фінляндія. Norma John “Blackbird”

8. Азербайджан. Dihaj “Skeletons”

9. Португалія. Salvador Sobral “Amar Pelos Dois”

10. Греція. Demy “This is Love”

11. Польща. Kasia Moś “Flashlight”

12. Молдова. Sunstroke Project “Hey Mamma”

13. Ісландія. Svala “Paper”

14. Чехія. Martina Bárta “My Turn”

15. Кіпр. Hovig “Gravity”

16. Вірменія. Artsvik “Fly With Me”

17. Словенія. Omar Naber “On My Way”

18. Латвія. Triana Park “Line”

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня о 22:00. Під час якого також виступлять представники з 18 країн. Фінал стартує у суботу, 13 травня.

Телевізійну версію конкурсу транслюватиме канал UA:перший. Крім того, онлайн-трансляція Євробачення-2017 буде на на офіційному сайті Eurovision.ua або ж на YouTube-каналі Eurovision.tv.