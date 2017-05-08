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Переконливу перемогу на виборах президента Франції здобув Еммануель Макрон.

Перемога 39-річного політичного неофіта, відданого Євросоюзу, економічним реформам і традиційному лібералізму, принесла гігантське полегшення кожному, хто боявся, що Франція може стати однією з країн, що піддалися хвилі популізму, націоналізму і антиглобалізму, яка прокотилася по західним демократіям.

Перемога Макрона – це перемога надії і оптимізму над страхом і реакцією, європейського майбутнього – над ображеною ізоляцією.

Макрону доведеться мати справу з грізними випробуваннями, оскільки багато французів відчувають себе кинутими напризволяще перед обличчям глобалізації, економічної стагнації, “глухістю” уряду, безробіттям, безликого тероризму і припливу мігрантів.

Франція повинна залишатися відкритою, прогресивної, толерантною і європейської.

Незважаючи на занепад традиційних партій, помітне занепокоєння французької та європейської публіки і незважаючи на злом електронної пошти (у зв’язку з яким люди показували пальцями в знайому сторону – на Москву), французькі виборці не спокусилися націоналістською ілюзією і замість цього вибрали юного і оптимістичного президента, який вірить, що Франція повинна залишатися відкритою, прогресивної, толерантною і європейської.

Новий президент Франції знаходиться на самому початку шляху. Йому знадобився рік, щоб з нічого сформувати новий політичний рух і, очоливши його, стати найвпливовішою людиною у Франції і одним з найважливіших політиків в Європі.

За матеріалами The New York Times.