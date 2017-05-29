Facebook Twitter Google+

Колишній співробітник Google знайшов відповідь на питання, як досвід минулого може допомогти сучасним підприємцям.

Я прочитав багато книг про бізнес та інновації, тому що захоплююся людьми, які сміливо, але при цьому розумно йдуть на ризик. Я хочу бути схожим на них.

Нещодавно я пішов з Google, щоб заснувати власну технологічну компанію. Я багато спілкувався з іншими засновниками, вивчав незліченні книги і статті про природу стартапів і все ж не міг відповісти на фундаментальне питання: які уроки можна винести з досвіду інноваторів минулого?

На щастя, я знайшов відповіді в роботах британського автора Гарольда Еванса. Те, що він написав, справило на мене незабутнє враження. Ось деякі з найбільш важливих його ідей.

Урок №1: Не робіть припущень

Незнання, що розпалює цікавість, краще, ніж напівзнання

Едвін Армстронг добре продемонстрував цей урок. Він наполегливо працював над схемою принципово нового радіоприймача, хоча всі експерти стверджували, що це неможливо. Але він продовжував винаходити FM-радіо.

Щоб домогтися успіху, потрібно відкинути всі припущення.

Бути першим – не завжди означає бути кращим.

Перший пароплав побудований не Робертом Фултоном, як багато хто припускає, а Джоном Фітчом. Але Фултон навчався на помилках Фітча і в підсумку вийшов переможцем – в іншому місці та в більш сприятливий час.

Те ж саме можна сказати про Чарлза Гуд’їра (чи не він першим відкрив вулканізацію каучуку), або про Ісаака Зінгера, чиї швейні машини (які винайшов зовсім не він) стали легендою.

Винахідники вчаться на помилках. Основа їх успіху – здатність розуміти, в чому полягала помилка, і діяти виходячи з цього розуміння.

Жодна людина, поки вона задає питання, не стає справжнім дурнем

, – говорив Чарльз Протеус Штейнмец.

Саме він сприяв впровадженню змінного струму, що зробило можливим більш широке використання електроенергетики.

Урок №2: Запозичувати у інших зовсім не погано

Не всі відкриття входить у наше життя, частіше інновації стають результатом запозичень і комбінацій.

Джин Нідетч не винайшов дієту, яку використовувала при створенні своєї компанії Weight Watchers.

Нолан Бушнелл, творець Atari, не був винахідником відеоігор.

Лео Бакеланда (батько пластикової промисловості) запозичив свої інновації з фотографічної хімії.

Еліша Отіс (винахідник пристрою безпеки, який запобігає падінню ліфтів) сконструював перші безпечні кабіни, використовуючи пружини, про які дізнався при проектуванні залізничних вагонів.

Уілбур Райт зрозумів, як розвернути літак в польоті, спостерігаючи за тим, як повертають велосипедисти.

Я не винайшов нічого нового. Я просто зібрав разом відкриття інших людей, за якими стояли століття роботи

, – Генрі Форд

Урок № 3: Із першого разу рідко все вдається

Нетерплячі підприємці хочуть отримати негайний результат. Але історія показує, що на кожну позитивну зміну припадає сто невдач

, – Гарольд Еванс.

USA Today, Amazon. Com і CNN спочатку ледве зводили кінці з кінцями, тепер вони процвітають, тому що їх основні ідеї виявилися вірні.

Стартапи часто закінчуються провалюються, тому що їх творці не розуміють, що на опрацювання всіх дрібниць потрібен час.

Коли Реймонд Дамадьян запропонував використовувати ядерний магнітний резонанс в медицині, критики охрестили його божевільним. І все ж він створив перший в історії апарат МРТ.

Теодора Джуду називали божевільним за його пропозицію провести залізницю через гори Сьєрра-Невада. Але він продовжив розвивати, створювати і проектувати першу трансконтинентальну мережу.

Якщо у вас є новаторська ідея, і більшість не намагається розгромити її в пух і прах, великий шанс, що вона не така гарна. Коли люди називали мене психом, я не хвилювався. Навпаки, я вважав це ознакою майбутнього успіху

, – Тед Тернер, засновник CNN.

Урок № 4: Ціле може виявитися кращим, ніж сукупність його частин

Винахідники-одинаки можуть творити чудеса, але у них більше шансів досягти успіху в оточенні знаючих людей, що б їх не пов’язувало – географія або електроніка. Зв’язки між новаторами очевидні – і це правильно, тому що хороші інновації заслуговують один одного

, – Гарольд Еванс.

Багатьом першопрохідникам вдалося домогтися успіху лише у співпраці один з одним: Стів Возняк і Стів Джобс в Apple, Іда і Вільям Розенталь в Maidenform, Марк Андріссен і Джим Кларк в Netscape, Сергій Брін і Ларрі Пейдж в Google – цей список можна продовжувати нескінченно.

Лео Бакеланда листувався з Томасом Едісоном, братами Райт, Генрі Фордом, Дюпон і Беллом.

Вільям Шоклі найняв Роберта Нойса і Гордона Мура, чиї схеми використовував Нолан Бушнелл в Atari, першій компанії, у якій працював Стів Джобс.



Сергій Брін і Ларрі Пейдж

Кожен винахідник мріє залишити свій слід у світі. Подвиги новаторів минулого можуть розпалити амбіції наступного покоління, і в результаті з’являться нові технології.

Тому так важливо передати нащадкам їх уроки і знання.